L'impegno di RetiPiù per la rete elettrica di Seregno: investimenti per più di 15 milioni per i prossimi 3 anni

RetiPiù, che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica di Seregno, continua ad investire in tecnologia e innovazione con una media di oltre 4 milioni di euro l’anno. Gli eventuali guasti o disservizi sulla rete in Media Tensione (MT) vengono costantemente monitorati dal sistema di telecontrollo e telegestione di RetiPiù, che allerta in tempo reale il personale tecnico di eventuali anomalie e necessità di intervento.

Guasto alle linee, domenica la risoluzione in 60 minuti

Come avvenuto domenica 4 febbraio, verso le 18.30, quando, per un guasto alle linee di Media Tensione, si è avuto un’interruzione della fornitura di energia elettrica che ha interessato la zona tra via Edison e via Oriani. I tecnici di RetiPiù, intervenuti immediatamente sul posto, hanno individuato ed isolato il guasto, ristabilendo le forniture in circa 60 minuti. Il guasto è avvenuto per la rottura di una muffola elettrica. Nella medesima zona, il 21 luglio e il 31 ottobre, si erano verificati due episodi di fuori servizi causati da allagamenti di Cabine Secondarie MT/BT, provocati da partecipazioni atmosferiche di eccezionale intensità. Nonostante la coincidenza territoriale, si tratta quindi di episodi scollegati da quel che è accaduto domenica.

Retipiù, scusandosi per il disagio, conferma il suo impegno per migliorare costantemente la rete elettrica. I dati dimostrano che i guasti a Seregno hanno un’incidenza inferiore rispetto al dato riferito alle reti di distribuzione a livello nazionale. Nell’ultimo triennio i “minuti persi” per le utenze di bassa tensione sono stati in media 33 l’anno a fronte di una media nazionale di 40,4; le interruzioni per gli utenti di media tensione sono addirittura meno di un terzo della media nazionale (1,0 vs 3,3).

Investimenti per più di 15 milioni per i prossimi 3 anni

Per il triennio 2024-2026 sono previsti investimenti per più di 15 milioni di euro per garantire il miglioramento ed il mantenimento della qualità del servizio, oltreché l’incremento della resilienza della rete di distribuzione cittadina. Nel dettaglio, gli interventi saranno finalizzati alla digitalizzazione ed potenziamento dell’intera rete di distribuzione cittadina, prevedendo: la posa dei nuovi contatori elettronici 2G; l’installazione di nuovi apparati di telecontrollo e telecomando delle Cabine Secondarie MT/BT, la realizzazione di una nuova Cabina Primaria AT/MT, il potenziamento e ammodernamento della rete di distribuzione in MT e la messa a terra di un piano di intervento straordinario per portare fuori terra 21 le cabine BT/MT interrate, tra cui quelle allagate a luglio ed ottobre.

In particolare, gli interventi sulle reti di distribuzione volti a ridurre il numero delle interruzioni e la loro durata, possono essere così riassunti: potenziamento ed ammodernamento delle nuove linee MT, incremento del grado di telecontrollo e/o automazione delle Cabine Secondarie MT/BT e realizzazione nuova cabina AT/MT.