Figure preziose da sostenere, da formare, da includere in modo qualificato e strutturato nel processo di cura, offrendo loro la giusta formazione. Sono i caregiver a cui Ats Brianza dedica nelle prossime settimane un ciclo di quattro incontri nell'ambito del progetto "Scuola di Assistenza Familiare per Caregiver".

L'importante ruolo dei caregiver familiari, per loro un corso dedicato

Dopo l'ottima partecipazione e i riscontri positivi ottenuti dalle due precedenti edizioni svolte nei territori della Valsassina e di Vimercate, il corso torna e si svolgerà in quattro comuni dell'Ambito di Desio a partire dal 10 novembre.

Il corso si pone come risultato principale quello di formare caregiver informali (familiari) capaci di assistere nelle attività della vita quotidiana soggetti con disabilità fisica temporaneamente o permanentemente privi di autonomia.

Dove si terranno gli incontri

Un progetto per il quale ATS Brianza ha lavorato insieme all’Ambito Territoriale di Desio, per un pieno coinvolgimento dei Comuni, attraverso anche il Consorzio Desio Brianza. Il corso si terrà nei Comuni di Limbiate, Bovisio Masciago, Desio e Cesano Maderno: è in lavorazione una seconda edizione del corso, che vedrà coinvolti anche i restanti comuni dell’Ambito (Muggiò, Nova Milanese e Varedo. È stato infine prezioso il contributo di ASST Brianza, sia nel fornire la sede presso l’ospedale di Desio sia attraverso i propri professionisti che faranno da relatori in due incontri.

Un corso fortemente voluto, e si pensa già alla prossima edizione

“Abbiamo voluto fortemente questa scuola di formazione per caregiver familiari – spiega il Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella – per supportare queste preziose figure ed includerle in modo qualificato e strutturato nel processo di cura, offrendo loro formazione e sostegno. La progettazione e realizzazione di questo corso vuole essere una nuova occasione per testimoniare la vicinanza a chi, con le mani, la mente, il cuore, dà dignità e garantisce la possibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita alle persone con problemi di salute e di disabilità.”.

“Il corso – continua il dr. Scarcella – è aperto a 25 partecipanti. Oltre alle due edizioni già svolte e a questa programmata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi verranno organizzate altre edizioni nel territorio di ATS Brianza”.

"Svolgono un ruolo imprescindibile"

“I caregiver familiari svolgono un ruolo imprescindibile non solo per i propri familiari, ma per l’intera comunità, consentendo attraverso la permanenza al proprio domicilio una migliore qualità di vita per i cittadini fragili, e una miglior tenuta del sistema dei servizi sociosanitari e assistenziali”, ha dichiarato Anna Franzoni, Assessore del Comune di Muggiò e Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio. “Per questo motivo abbiamo aderito volentieri all’iniziativa: auspichiamo che questa iniziativa sia la prima di una serie, per dare supporto e formazione al maggior numero possibile di cittadini che si prendono cura dei propri cari”.

Il programma delle quattro giornate e i relatori

Il primo incontro, giovedì 10 novembre, si svolgerà a Limbiate nell’aula consiliare di via Dante e avrà come tema “Serata con il Medico di Medicina Generale - Trattamenti, presidi, farmacoterapia” con relatore il dr. Domenico Picone, Medico di Medicina Generale.

L’incontro di giovedì 17 novembre presso il Palazzo Comunale di Bovisio Masciago Sala Mostre, piazza Biraghi, 3 “Serata con lo Psicologo - Carico emotivo del caregiver e Trattamento demenze” verrà curato dal dr. Fabio Muscionico, Direttore Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali di ATS Brianza.

Il terzo incontro, giovedì 24 novembre, avrà luogo nell’aula magna dell’ospedale di Desio in via Mazzini 1 e vedrà gli Infermieri di famiglia e comunità dell'ASST Brianza svolgere una lezione pratica.

Chiuderanno il corso gli Assistenti Sociali comunali e gli operatori degli sportelli assistenti familiari dell’Ambito di Desio, insieme alla dr. Barbara Laurenzia Bronzino, Responsabile S.S. Fragilità e percorsi ospedale-territorio ASST Brianza. che proporranno una “Serata sulla rete Territorriale dei servizi e Le Case di Comunità” giovedì 1 dicembre a Cesano Maderno presso Sala Aurora Palazzo Borromeo.

La locandina del corso