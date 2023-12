Ha quarantasei anni, ci gioca da quando era un ragazzino e, dal 2010, ha iniziato a gareggiare conquistando tre anni più tardi (nel 2013) il titolo di campione italiano nei flipper classici.

L’imprenditore che ama il «flipper» sfiora il titolo di campione italiano

Manuele Cereda, classe 1976, casa a Renate, si è laureato in settimana vicecampione alla «Milano Pinball League», competizione giunta alla decima edizione e che mette a confronto tutti gli appassionati del flipper in un torneo di dieci tappe valevole per il ranking Ifpa (International Flipper Pinball association). Una gara di «nicchia», per uno sport che però sta crescendo negli ultimi tempi nonostante nei bar e nei locali, dopo il boom degli anni Novanta, i flipper siano ormai da tempo spariti soppiantati da videogiochi e slot machine.

Da marzo a novembre, Cereda - contitolare con il fratello della «Cereda carta snc», azienda di grossisti per la carta da imballaggio alimentare - ha sfidato i trenta concorrenti di tutte le province lombarde, ottenendo piazzamenti che gli hanno consentito poi di accedere alle fasi finali della competizione dove si sono affrontati gli otto migliori giocatori della regular season.

Lo scettro è andato a un lissonese

Al termine dei due gironi conclusivi, il 46enne renatese si è piazzato tra i quattro semifinalisti e solo, per un soffio, non è riuscito a conquistare il titolo e a strappare lo scettro al lissonese Roberto Pedroni, incontrastato vincitore delle precedenti dieci edizioni organizzate dal Milano Pinball club presieduto da Giorgio De Stefani.