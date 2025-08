Il viaggio

Il nuovo progetto di Michele Oggioni, 26 anni, dottore agronomo e content creator

l’estate è una delle stagioni migliori per affrontare lunghi viaggi in bicicletta. Lo sa bene un giovane cicloturista brianzolo (brand ambassador di GIVI Bike) in partenza in questi giorni per affrontare un viaggio alla scoperta del Kirghizistan.

L'impresa del giovane esploratore brianzolo: 800 chilometri alla scoperta del Kirghizistan

Pedalare per 800 km fra altipiani e vallate a 3000 e 4000 metri di altitudine alla scoperta del Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale che sorge lungo la Via della Seta, l'antica via carovaniera tra la Cina e il Mediterraneo.

E’ questo il nuovo progetto di Michele Oggioni, 26 anni, dottore agronomo e content creator (Youtube MicheleOnTheMountain, Instagram micheleeoggio) che viaggerà con gli amici e coetanei Carlo Guzzon, meteorologo, e Lorenzo Balconi, treeclimber, equipaggiati di borse GIVI-Bike.

Nato a Vimercate ma residente a Monticello Brianza, Michele è partito il 28 luglio da Instanbul dove ha fatto scalo insieme ai suoi compagni di viaggio. Da qui il gruppo ha raggiunto Bishek, la capitale del Paese per proseguire in macchina fino a Karakol, città di montagna al confine con il Kazakistan da dove partirà ufficialmente la loro avventura.

Le tappe previste sono 14, i metri di dislivello 1200. Il rientro in Italia è programmato per il 14 agosto.

“Sicuramente sarà una grande sfida: il nostro itinerario si svilupperà principalmente su una delle catene montuose più estese del pianeta, il Tian Shan, caratterizzata da vette innevate e ghiacciai perenni e circondata dai deserti più inospitali dell’Asia - spiega Oggioni-. Qui oltre ad affrontare alte quote e terreni sterrati, dovremo fronteggiare anche condizioni climatiche difficili, come le basse temperature notturne e le probabili piogge”. “Porteremo con noi solo l’indispensabile: vestiti, viveri, attrezzatura per dormire e cucinare, infermeria, materiale di ricambio e riparazione delle bici, drone, fotocamera GoPro, ma anche un mazzo di carte e un libro da leggere per passare il tempo nelle lunghe notti in tenda - conclude Oggioni -. Ringraziamo ancora GIVI-Bike per il prezioso supporto: è un onore collaborare con un brand simbolo dell’eccellenza Made in Italy, sinonimo di qualità, sicurezza e alte performance"

(In copertina Carlo Guzzon, Michele Oggioni e Lorenzo Balconi)