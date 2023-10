Linea M2, per Caimi "un'opera strategica" attesa da tempo

"Un'opera strategica" attesa da tempo. L'ha definita così Giovanni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda, la linea M2, nuova infrastruttura che permetterà di mettere in collegamento Milano al Vimercatese.

“La Brianza ha bisogno che vengano realizzare le infrastrutture già programmate, partendo da quelle che abbiano i cantieri avviati, un iter procedurale avanzato e i finanziamenti già individuati - ha detto Caimi. La linea M2, anche con la nuova proposta infrastrutturale di metrotranvia leggera (LSR), che metterà in collegamento Milano al Vimercatese è un’opera strategica che le nostre imprese con sedi proprio in quella parte della Brianza chiedono da tempo.

Auspico che si possa finalmente avviare il Piano di fattibilità tecnico economica e reperire le risorse mancanti. Il Polo d’eccellenza del Vimercatese deve mantenere la vocazione tecnologica e altamente innovativa, per questo la realizzazione di quest’opera infrastrutturale permetterà alle nostre imprese di essere ancora più attrattive verso le competenze e i talenti che cercano sul mercato del lavoro e che spesso non riescono a trovare, anche per la mancanza di un collegamento viabilistico con Milano”.