L’infermiera Sita Camperio della Cri fa ritorno nella "sua" villa

Sita Camperio in Meyer "torna" a casa: intitolata alla sua memoria la sala del Camino di Villa Camperio, a Villasanta.

La storica infermiera villasantese, ideatrice delle scuole di formazione professioanli per infermiere della Croce Rossa, è stata ricordata stamattina, sabato 11 maggio 2024, durante una cerimonia ad hoc organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Cri. Si tratta di una iniziativa curata da Giovanna Bonvicini e David Savoca Macri, entrambi volontari della Cri. A fare gli onori di casa c'erano il sindaco Luca Ornago e gli assessori Adele Fagnani e Laura Varisco.

Una mattinata proseguita con la conferenza "Sita Camperio in Meyer: una donna straordinaria" nella sala congressi per raccontare le intuizioni di una delle infermiere più celebri dello Stivale.

L'organizzazione della Cri

L’organizzazione della Croce Rossa, ricordiamo, fu voluta con determinazione e lungimiranza da un uomo, il ginevrino Henry Dunant, che nel 1863 insieme ad altri quattro facoltosi cittadini svizzeri (il giurista Gustave Moynier, il generale Henry Dufour e i medici Louis Appia e Theodore Maunoir) costituisce il “Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti", comunemente chiamato "Comitato dei cinque”, predecessore dell'attuale Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Cinque uomini dunque all’origine della Croce Rossa, e quante donne alla base della sua diffusione e della sua opera? La Croce Rossa Italiana ha le sue eroine, di alcune si sa molto, molte, le più, hanno lasciato traccia di sé solo attraverso la loro dedizione e il loro impegno.

Sita Camperio e la Cri

Sita Meyer Camperio, giovane e colta milanese, intuì che sarebbe stato molto utile inserire infermiere volontarie formate e diplomate nella Croce Rossa. Cercò metodi e fondi “come solo nell'età giovanile ci si può energicamente attivare per il proprio intento”. Visitò ospedali e scuole di formazione infermieristica all’estero. Nel febbraio 1908 fu inaugurata la prima scuola dell'ospedale militare del Celio da lei fortemente sostenuta: questa data segna ufficialmente l'atto di nascita del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa. Nel 1909 il Bollettino CRI numero 23 dava notizia dell'inaugurazione della prima Ambulanza-scuola per infermiere della Croce Rossa Italiana a Milano avvenuta il 4 dicembre 1908 in piazza fratelli Bandiera, voluta “da una dama del sottocomitato regionale della Croce Rossa di Milano Sita Meyer Camperio che pose tutto il suo alto patriottismo e la sua instancabile attività nel concepimento del nobilissimo scopo”.

A Sita Meyer Camperio fu conferita la Medaglia Florence Nightingale, istituita nel 1912 dal Comitato Internazionale della Croce Rossa; é il più alto riconoscimento internazionale che un infermiere possa ottenere e viene assegnato per "eccezionale coraggio e devozione per i feriti, malati o disabili o per le vittime civili di un conflitto o disastro" o "servizi esemplari o un creativo e pionieristico spirito nei settori della sanità pubblica o dell'educazione infermieristica”.