L'iniziativa della Primaria di Mezzago fa discutere. Corbetta "La scuola torni a insegnare ai giovani i valori del Natale"

Fa discutere l'iniziativa della scuola Primaria "Aldo Moro e Martiri di via Fani" di Mezzago che ieri, mercoledì 20 dicembre, ha organizzato "La marcia della luce", una camminata pacifista per le vie di Mezzago all'insegna dei valori dell'interculturalità e del dialogo interreligioso, oltre che dell'alto valore civico. Di fatto declinando le consuete celebrazioni antecedenti al Natale.

Nelle ultime ore è intervenuto sull'argomento Alessandro Corbetta, Presidente del Gruppo della Lega in Regione Lombardia, che non ha risparmiato critiche all'iniziativa:

“Nella scuola primaria di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, alcune maestre si sono inventate la ‘festa della luce’ invece di festeggiare il Santo Natale. Una festa, a detta loro, dove, al centro, c’è “un percorso interculturale e di dialogo interreligioso dall'alto valore civico, includendo chiunque in una camminata pacifista per le vie del paese”. Tutto ciò come se gli insegnamenti del cristianesimo e i valori prìncipi del Natale andassero in tutt’altra direzione”- ha affermato Corbetta.

“Francamente la decisione dei docenti di sostituire la nascita di Gesù bambino con una marcia ‘della luce’ a noi della Lega non ci trova d’accordo. Basta con queste narrazioni alternative da ‘cancel culture’ che vogliono estirpare le nostre radici e torniamo a insegnare ai bimbi le nostre tradizioni, i bellissimi canti di Natale. Le scuole – sottolinea Corbetta – tornino a fare il presepe e le recite, trasmettendo ai giovani i valori dei nostri nonni e della cultura cristiana, altrimenti in pochi anni ci ritroveremo a festeggiare una festa vuota e priva di alcun senso. Infine – conclude Corbetta – invitiamo i genitori che ancora credono in questi valori a far sentire la propria voce alla scuola, sia a quella di Mezzago, sia in tutti quegli istituti scolastici che rifiutano di fare presepio e albero, simboli cari del Santo Natale e che non offendono assolutamente nessuno”.