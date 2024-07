L'inossidabile Arcangelo: a 86 anni è andato fino in Puglia in moto

La voce se l’è portata via l’aria condizionata ma per il resto anche quest’anno il renatese Arcangelo Betti ha superato a pieni voti l’esame della «Milano-Taranto», la celebre rievocazione storica per due ruote d'epoca arrivata alla 37esima edizione, classificandosi primo nella sua categoria.

Spegnerà 86 candeline a settembre

Ottantasei candeline da spegnere a settembre, l’ex autotrasportatore ha macinato per la diciottesima volta i mille e 655 chilometri che separano i due capi dello Stivale in sella alla sua fedele «Gilera Sei Giorni 125cc» uscita dalla fabbrica nel 1967. Ad incoraggiarlo da casa gli amici del Moto Club di Carate.

Sei tappe superate nonostante il caldo torrido

Sei tappe da domenica 7 a sabato 13 luglio lungo strade secondarie per nulla semplici da affrontare, anche per le temperature arrivate a sfiorare i 40 gradi. «In certi tratti pareva di stare in un forno...», assicura Arcangelo che alla passione per le moto affianca l’impegno nella sezione besanese della Croce Bianca della quale è volontario dal 2004.