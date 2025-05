L'Inter Club ha già vinto la Coppa... dell'inclusione

In attesa dell’appuntamento che vale una stagione (la finale di Champions League del 31 maggio), l’Inter Club di Villasanta può dire di aver già vinto la specialissima Coppa dell’inclusione.

Bellissima iniziativa quella andata in scena ieri sera, mercoledì 21 maggio, al campo sportivo della Cosov, dove una rappresentativa di ragazzi del sodalizio nerazzurro, che ha organizzato l'evento, e la squadra dell'Inter Special (Quarta categoria Figc) hanno dato vita a una partita dal sapore veramente particolare. La serata, patrocinata dal Comune di Villasanta, è stata impreziosita dalla presenza di Alessandro De Giuseppe, del programma "Le Iene", che con la città ha sempre avuto un legame molto stretto.

"Siamo stati molto felici di accogliere l'Inter Special per questo evento - dice il presidente dell’Inter Club cittadino, Luigi Tremolada - La passione per il calcio ci unisce, ma il vero scopo è quello di promuovere, sul campo da gioco come nella vita, valori come il rispetto e l'amicizia superando ogni barriera per creare unione e condivisione".