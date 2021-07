L'intervento dei Vigili del Fuoco per la caduta di rami

Intervento notturno per i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un albero di alto fusto dal quale si stavano staccando dei rami, alcuni dei quali caduti al suolo

L'azione dei Vigili del Fuoco a Lentate

L'intervento è scattato questa notte, poco prima delle 2, a Lentate sul Seveso. In via Matteotti, infatti, era stata segnalata la caduta di alcuni rami da un albero di alto fusto, alcuni dei quali finiti su una pensilina di collegamento tra uffici comunali. Fortunatamente la caduta non ha coinvolto passanti, ma per evitare guai peggiori i Vigili del Fuoco hanno operato il taglio dei rami pericolanti. Sul posto sono intervenuti l'Aps di Lazzate, un mezzo di elevazione Atrid di Desio e i soccorritori della Croce Rossa di Lentate.