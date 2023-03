Lions cercano famiglie affidatarie per futuri cani guida. Sono nati da poco dieci cuccioli, nel primo anno di vita hanno bisogno di essere accuditi in famiglia

Lions cerca famiglie affidatarie

Pochi giorni fa, la labrador Janet ha dato alla luce 10 splendidi cuccioli color crema: ora l’associazione il centro Cani guida Lions di Limbiate cerca con urgenza famiglie affidatarie (denominate puppy walker) che dopo lo svezzamento possano prendersi cura di un cucciolo per circa nove mesi con lo scopo di farlo socializzare ed educare prima di intraprendere il percorso per diventare un cane guida.

Le famiglie affidatarie sono ora una sessantina

Le famiglie affidatarie al momento sono una sessantina, ma per cercare di assecondare la sempre maggiore richiesta di cani guida, ne servirebbero altre.

Alcune famiglie hanno cresciuto più di un cane, una addirittura è arrivata al decimo - ha raccontato il direttore del centro, Mauro Veronese - sono residenti nella zona ma arrivano anche da altre aree della Lombardia e regioni limitrofe

Perché il primo anno in famiglia

Il cucciolo trascorre le giornate in famiglia per tre settimane, poi una al centro Lions per iniziare a prendere confidenza con l’addestramento che inizia intorno al primo anno di vita e dura 6/8 mesi. Ha continuato Veronese:

In questo lasso di tempo insegniamo al cane a muoversi in strada, prima a Limbiate, poi a Milano sui vari mezzi pubblici

Infatti l’aspirante cane guida, grazie anche all’esperienza in famiglia, dovrà essere abituato a restare tranquillo in ogni contesto e situazione.

La consegna del cane al non vedente

"Una volta concluso l’addestramento il non vedente trascorre qui al Centro una settimana e inizia a prendere confidenza con il cane, imparando anche ad occuparsi dei suoi bisogni" ha aggiunto il direttore.

