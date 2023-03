Lions, concerto benefico per donare un cane guida. Sabato 25 marzo al teatro comunale di Limbiate un omaggio musicale a Lucio Battisti con ospiti speciali: "L’augurio è vedere la sala piena"

Concerto benefico

Un grande concerto benefico per donare un cane guida a una persona non vedente. Noti artisti del panorama musicale italiano e il comico Teo Teocoli saranno tra i protagonisti il 25 marzo di "80 voglia di Lucio Battisti", un evento speciale al teatro comunale a sostegno dell’associazione Cani guida Lions, che nel centro di via Galimberti a Limbiate addestra i labrador destinati a persone non vedenti residenti in tutta Italia. "Con il ricavato di questo concerto doneremo un cane guida a una persona non vedente, che non significa ridargli solo due occhi ma anche la vita e l’indipendenza" ha affermato il presidente del Centro cani guida Lions, Giovanni Fossati.

Il Comune ha messo a disposizione il teatro

Il sindaco di Limbiate Antonio Romeo ha messo a disposizione gratuitamente il teatro e lo staff tecnico per la serata.

L’Amministrazione è sempre stata molto vicina ai Lions, una realtà importante che la città sta scoprendo sempre di più - ha detto Romeo - mi piacerebbe che altre Amministrazioni adottassero un cucciolo come stiamo facendo noi da anni, quindi lavorerò per allargare questa partecipazione

L'attività del Centro cani guida Lions

Il centro Lions di Limbiate è stato fondato nel 1959, oggi conta 16 dipendenti e si occupa mediamente di 60/80 cani.

La nostra attività è sostenuta unicamente da contributi che arrivano da Lions, Leo, enti e aziende - ha spiegato Fossati - addestrare un cane guida costa circa 25mila euro e in più di sessant’anni di servizio abbiamo consegnato 2.270 cani guida in tutta Italia. Purtroppo ci sono ancora 140 persone in attesa e visto che ogni anno riusciamo ad addestrare circa 50 cani, alcuni dovranno aspettare fino a due anni per averlo.

Gli ospiti sul palco

Con questo evento si cerca di dare un’accelerata alle attività, visto che durante il lockdown anche l’addestramento ha dovuto subire una battuta d’arresto.

E’ un onore per me lavorare a questo progetto - ha ammesso il direttore artistico Franco Malgioglio - ho raccolto il meglio degli artisti che hanno collaborato con Lucio Battisti per questo omaggio in occasione dei suoi 80 anni. Il mio augurio è di vedere il teatro pieno per dare un aiuto all’associazione e far conoscere il loro lavoro.

Si esibiranno artisti come Giorgio Fico Piazza della Pfm, Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik, Gabriele Lorenzi dei Formula 3, Mario Lavezzi, Maurizio Vandelli, Vince Tempera e Laura Ciriaco da The Voice, con la partecipazione di Teo Teocoli.

Il forte legame tra cane guida e accompagnatore

Vedere un cane guida insieme al suo accompagnatore è davvero commovente, perché tra loro si crea una tale simbiosi che uno non può vivere senza l’altro - ha notato Fossati - questi cani sono davvero angeli a quattro zampe, non sono solo occhi per chi non vede ma anche amici fedeli che non abbandonano mai.

Per informazioni e biglietti dello spettacolo, rivolgersi al sito www.caniguidalions.it.