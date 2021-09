Liste chiuse anche a Briosco: ecco i nomi dei ventisei candidati

Liste chiuse anche a Briosco in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. In campo due squadre: quella del centrodestra guidata dal sindaco uscente, il leghista Antonio Verbicaro; e la civica di centrosinistra che ha scelto la professoressa di Capriano Vera Dell'Oro.

Dell'Oro Sindaco: dalla karateka alla futura mamma

Vera Dell'Oro schiera la "lista più giovane della storia di Briosco", assicura. Andrea Riva, classe 1994, sta infatti terminando gli studi in «Scienze motorie e dello Sport»: bagnino e istruttore di nuoto, ha creato le pagine social @dislessiapervincere dove condivide tecniche e metodologia di studio per migliorare l’apprendimento. Ci sono poi gli avvocati: Andrea Folco (due mandati da sindaco e uno da vice) e Cristian Alberti (ex vicepresidente della banda di Capriano). Gli esperti di Bilancio (e podisti): l’ex assessore alla partita Efrem Faccioli e il commercialista Antonio Squitieri. Il grillino (e scout) Giancarlo Ardito che ha messo a disposizione della civica la passione per i temi ambientali; Marino Pellizzoni, agente di commercio e volontario. Arriva poi la corazzata femminile: Camilla Pasteris, assistente sociale e karateka è la più giovane della lista (classe 1995); Chiara Ronzoni, executive assistant in una multinazionale e presidente dell’associazione EnjoyBriosco; Silvia Tripicchio, commessa e membro del Consiglio di Istituto del Comprensivo; Maria Grazia Mascarino, anima di villa Lorenzo. Chiude il cerchio Cristina Viganò, 33enne UX designer, dopo un’esperienza all’estero è tornata a vivere in Italia e, nonostante il pancione che si sta facendo grande (è incinta al settimo mese) ha tutte le intenzioni di mettersi al servizio della comunità.

Verbicaro sindaco: in campo due ex assessori

Antonio Verbicaro schiera Fabrizio Ronzoni, ex consigliere comunale e consulente aziendale; Luca Pettenello, volto di Forza Italia, dipendente del Comune di Besana; Maria Chiara Colella, insegnante alla primaria di Renate e già candidata nel 2014 e 2019; Nicolò Lo Piparo, responsabile del settore vendite in una ditta, coordinatore del Real Capriano e segretario della sezione locale del Carroccio; Fiorella Fusetti, volto dello storico ristorante «El Pescadur»; Simona Betrò, un lavoro nel settore della ristorazione; Barbara Talpo, impegnata nel sociale e Greta Di Domenico, imprenditrice e volontaria. Tornano in campo anche gli ex assessori Massimiliano Bello e Antonella Casati, e l’ex consigliere Rosangela Viganò. In lista, infine, c’è anche Domenico Perego, presidente del Consiglio di Istituto che due anni fa aveva deciso di correre da solo.