La preside dell'Istituto comprensivo di Villasanta, la dottoressa Nora Terzoli, lascia l'incarico. A comunicarlo è stata lei stessa con una lettera inviata nella giornata di oggi, lunedì 19 agosto, a tutti i genitori e al corpo docente.

L'Istituto comprensivo di Villasanta saluta la sua preside

La dirigente, in servizio a Villasanta dal 2019 dopo aver lavorato anche a Bellusco, Mezzago e Brugherio, è stata assegnata a un altro incarico direttamente dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Nello specifico si occuperà di un’associazione di dirigenti scolastici, per la quale seguirà la formazione e la ricerca educativa e didattica.

Una nuova sfida

Quella che si appresta a vivere la dottoressa Terzoli sarà una nuova "sfida professionale interessante e stimolante", come l'ha definita lei nella circolare inviata nella giornata di oggi.

"Lascio dunque per il prossimo anno scolastico l’Istituto Comprensivo, che dirigo da diversi anni, certa che la professionalità di tutti, che ho conosciuto e che ho cercato di valorizzare in ogni circostanza, possa essere garante per il prossimo anno della continuazione di un’offerta formativa ricca e personalizzata"

Il saluto alle famiglie e al personale

Un saluto che poi si rivolge direttamente alle famiglie, ai ragazzi e al personale in servizio nei vari plessi dell'Istituto comprensivo:

"Sono altrettanto certa che le famiglie e il personale della scuola continueranno a garantire quell’alleanza educativa spesso richiamata in diversi miei interventi, per offrire agli studenti di ogni età le condizioni per sviluppare nel tempo tutte le loro potenzialità e i loro talenti. Auguro a tutti un sereno e proficuo anno scolastico 2024/25"

Per l'anno che si aprirà tra qualche settimana l'Istituto comprensivo di Villasanta potrebbe dunque essere affidato a un preside "reggente".