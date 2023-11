L'Istituto Milani festeggia: ricevuto il Premio Meda

L'istituto Lorenzo Milani ha ricevuto il diciassettesimo Premio Meda, consegnato dalla Pro Loco Pro Meda.

Giovedì 16 novembre 2023 la cittadinanza si è riunita in sala civica Radio per assistere alla consegna del Premio Meda all'Istituto:

"La scuola Don Milani si è distinta per quanto riguarda il sociale ed è per questo motivo che abbiamo deciso di riconoscerle questo premio. Ricorre poi quest’anno il centenario della nascita di Lorenzo Milani e ci è da subito sembrato un motivo altrettanto valido per celebrare il valore di questa scuola dinanzi alla cittadinanza medese», ha affermato la presidente della Pro Loco Valeria Meni Nobili.