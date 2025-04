La Giunta comunale di Vimercate ha deliberato la partecipazione al bando regionale "Strade Verdi", approvando un progetto di riqualificazione urbana del valore complessivo di 710.000 euro, di cui 500.000 euro di cofinanziamento regionale.

ll Comune partecipa al bando regionale con un progetto di riqualiificazione urbana sostenibile

Il progetto permetterà la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale, la riqualificazione dell’ingresso del cimitero di Vimercate con ampliamento della zona a verde e la realizzazione di un nuovo parcheggio.

Il progetto rientra nel bando di Regione Lombardia che ha stanziato dieci milioni di euro per interventi di trasformazione urbana sostenibile.

Il progetto

Il progetto si concentra su un'area strategica della città che comprende tre importanti poli attrattori: il centro scolastico Omnicomprensivo, il cimitero comunale e l'area della zona a traffico limitato del centro storico. L’intervento più importante riguarda la creazione di un nuovo percorso ciclopedonale che garantirà più sicurezza ai cittadini e soprattutto all'utenza scolastica.

La pista ciclopedonale, realizzata in cemento drenante di colore rosso, partirà da via San Rocco (all’altezza dell’intersezione con il ponte pedonale di largo Monsignor Assi) e proseguirà parallela alla via San Rocco fino all’intersezione con largo Marinai d’Italia per poi proseguire lungo via Pellegatta in direzione est e congiungersi con via Galbussera innestandosi con l’attuale pista ciclopedonale che collega il centro scolastico Omnicomprensivo.

La pista ciclabile sarà illuminata e lungo il primo tratto (da via San Rocco a largo Marinai d’Italia) sono previste delle nuove piantumazioni. Due gli innesti lungo via San Rocco all’altezza dell’ingresso del cimitero e in largo Marinai d’Italia nell’altro ingresso al cimitero dove sarà creata una zona dedicata al deposito delle biciclette.

Oltre alla pista ciclopedonale sarà riqualificato largo Marinai d’Italia. Il progetto prevede l’allargamento delle zone a verde (anche nella zona del monumento ai caduti) con nuove piantumazioni e la riqualificazione dei parcheggi.

Altri parcheggi saranno invece creati lungo la via Marinai d’Italia nell’attuale area verde di proprietà comunale con ingresso da via Marinai d’Italia e uscita in largo Marinai d’Italia. In totale, saranno 49 gli stalli di sosta tra la nuova area e la riqualificazione dei parcheggi esistenti in largo Marinai d’Italia.

Il progetto prevede inoltre su via Galbussera la creazione di un attraversamento pedonale rialzato e del marciapiede lungo il lato est della via dove attualmente sono presenti i new jersey. Con il nuovo marciapiede si realizzerà la messa in sicurezza dell’attuale fermata degli autobus che serve il centro Omnicomprensivo in direzione nord (verso Bellusco).

"Una opportunità che vogliamo raccogliere"

"Questo progetto rappresenta un importante passo avanti verso una Vimercate più sostenibile e vivibile, - commenta il Sindaco della Città di Vimercate Francesco Cereda. "L'intervento, che prevede un cofinanziamento regionale di 500.000 euro, dimostra il nostro impegno concreto per il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, l’attenzione verso l’utenza scolastica, la ciclabilità e per tutti i cittadini che si recano al cimitero. La partecipazione ai bandi regionali è un'opportunità che vogliamo raccogliere per trovare risorse economiche per lo sviluppo del nostro territorio e il nostro impegno continuerà in questa direzione anche grazie all’impegno dell’area Unità di progetto PNRR e investimenti che ha permesso di tradurre in progetto un nostro indirizzo".

L’approvazione del progetto da parte della Giunta permetterà la partecipazione al bando regionale “Strade Verdi” per l’ottenimento di un finanziamento di 500.000 euro dei 710.000 previsti. Il bando, infatti, prevede un tetto di finanziamento, per i comuni della fascia demografica di Vimercate, pari ad un massimo di 500.000.

In caso di aggiudicazione del finanziamento, l’Amministrazione Comunale impegnerà le restanti risorse finanziarie pari a euro 210.000 inserendole nel piano opere pubbliche triennale. La domanda di partecipazione al bando sarà presentata entro il 31 maggio 2025.