Mercoledì 22 ottobre, la Giunta comunale di Vimercate ha deliberato l’adesione della Città alla campagna nazionale “R1pud1a”, promossa da Emergency.

ll Comune sostiene la campagna nazionale di Emergency

Emergency è un’organizzazione indipendente e neutrale, nata nel 1994, che da trent’anni offre cure medico- chirurgiche gratuite e di qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà, e si impegna ogni giorno per affermare una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Il nome della campagna, “R1pud1a”, nasce dall’alterazione della parola “ripudia”, integrando il numero 11 in riferimento all’articolo 11 della Costituzione italiana, che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…”

Con questa decisione, la Giunta comunale di Vimercate risponde all’invito di Emergency e si impegna a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di costruire un mondo libero dai conflitti, per il benessere delle generazioni presenti e future.

Con questa adesione, Vimercate rinnova il suo impegno per la pace e i diritti umani, unendo la propria voce a quella di tanti cittadini e realtà italiane che, insieme a Emergency, dicono NO alla guerra e SÌ alla convivenza pacifica.

Le parole del sindaco

A breve sulla facciata di Palazzo Trotti sarà installato lo striscione con scritto R1pud1a.