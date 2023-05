Nella giornata di lunedì 8 maggio Cristian Benvenuto è stato presentato come nuovo Delegato Regionale Euro-Toques per la Lombardia.

Lo chef di Macherio nuovo Delegato Regionale Euro-Toques

La presentazione si è tenuta presso La Filanda, ristorante nel centro di Macherio, gestito proprio da Cristian Benvenuto.

Tra i presenti molti chef della regione, giornalisti e personalità influenti del panorama lombardo. Tra i presenti anche Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques, che ha presentato il nuovo Delegato Regionale e Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, che ha sottolineato l’importanza di questo ruolo rivestito da Cristian Benvenuto.

“Questa è l’associazione più importante a livello europeo in quanto l’unica riconosciuta dall’UE e la Lombardia, grazie ai collegamenti internazionali che si è creata, è una delle regioni in cui si fa la storia della cucina italiana”.

Una passione scoperta presto

Cristian Benvenuto, emozionato e felice della nomina, ha ringraziato tutti i presenti. Benvenuto, classe 1986, è di Carate Brianza e inizia la sua formazione affiancando da giovanissimo il padre in pizzeria: qui sviluppa la passione per questo mestiere che approfondisce frequentando l’Alberghiero Ballerini di Seregno. Fin da subito mette alla prova la sua vocazione lavorando in diversi ristoranti e pasticcerie lombarde. Dal 2014 al 2016 è professore all’Istituto Alberghiero di Carate, un’esperienza importante dal punto di vista umano. In parallelo si è dedicato alla consulenza ad altri ristoranti e al coordinamento di eventi privati presso Villa di Delizia a Como.

All’interno della struttura che ospitava la pizzeria di famiglia, nel 2017 apre La Filanda, un’attività in cui scommettere sulla sua filosofia personale. “Metti il cuore nelle cose semplici e farai un capolavoro” è il motto che lo guida nella sfida quotidiana di mettere a punto creazioni straordinarie a partire da ingredienti comunemente conosciuti, ma di qualità eccelsa. La sua indole energica lo ha portato spesso fuori dalle mura del suo ristorante per stringere collaborazioni con altri chef e con marchi internazionali. Dal 2017 è membro di Euro-Toques, a conferma del suo impegno nel fare rete tra i professionisti del settore.

Euro-Toques, da 38 anni al lavoro per una buona cucina

Euro-Toques nasce nel 1986 quando lo chef francese Paul Bocuse e l’amico e collega Pierre Romeyer si confrontano sui problemi della ristorazione europea: insieme decidono di coinvolgere altri cuochi di successo quali Gualtiero Marchesi per l’Italia.

Dal confronto nasce Euro-Toques International, oggi presente in 19 paesi con 2500 cuochi che si riconoscono in un codice d’onore più che mai attuale: garantire un cibo buono e sano ai cittadini europei. In breve tempo l’associazione riceve il riconoscimento ufficiale della Comunità Europea, grazie al presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, che designa Euro-Toques come l’associazione per la difesa della qualità degli alimenti in ogni nazione, che valorizza e difende i

piccoli produttori.

In Italia l’associazione è fondata da Gualtiero Marchesi che svolge le funzioni di presidente per molti anni ed è seguito da Massimo Spigaroli prima ed Enrico Derflingher, attuale presidente.

Sotto la sua guida l’associazione ha ripreso slancio, diventando molto efficace e attiva sul territorio nazionale e ha dato vita al Premio Internazionale Euro-Toques Italia, che viene assegnato ogni anno ai grandi maestri della ristorazione.