Lo scolmatore di Mezzago ripulito e mezzo in sicurezza

Il fosso scolmatore di Mezzago che si immette nel Rio Cava, ha un nuovo aspetto: si è infatti concluyso l'intervento di riqualificazione che prevedeva la sua pulizia e messa in sicurezza che hanno consentito il ripristino ed il miglioramento della funzionalità di deflusso delle acque.

Il fosso scolmatore serve infatti a raccogliere le acque provenienti dai campi a nord dell’abitato e a convogliarle nel Rio Cava, ponendo così al sicuro l’abitato anche in occasione di eventi atmosferici significativi come quelli degli ultimi anni. Tutto effetto della riqualificazione effettuata nel corso degli ultimi due anni, un’operazione fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che, ottenuto un finanziamento ministeriale di 140.000 euro, ha affidato a BrianzAcque la progettazione e l’esecuzione dell’intervento a seguito del quale il corso d’acqua ha ripreso una nuova vita.

In sintesi il progetto messo a punto dal settore progettazione e pianificazione dell’azienda brianzola, ha visto il susseguirsi di una serie di attività, tra cui lo sfalcio e decespugliamento di tutto il tratto di scolmatore sino all’innesto con il Torrente Cava; la pulizia e risagomatura della sezione di deflusso della porzione di canale; la posa di elementi prefabbricati sul fondo del corso d’acqua con la riqualificazione dei passi carrai.

“Ringrazio e mi complimento vivamente con BrianzAcque per la competenza, la professionalità con le quali è venuta incontro alle nostre richieste per la realizzazione di questo progetto così importante per la comunità mezzaghese, la natura e il territorio - ha affermato il sindaco di Mezzago, Massimiliano Rivabeni. Gli eventi atmosferici importanti degli ultimi mesi hanno già confermato la bontà dell’intervento ed il pieno raggiungimento dell’obiettivo. I Comuni hanno bisogno di partner come BrianzAcque che dimostrino di avere know how e sensibilità in materia ambientale e, nello specifico, attenzione al reticolo idrico dei nostri corsi d’acqua”.