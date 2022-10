Lo screening senologico alle dipendenti lo offre l'azienda

Bella iniziativa della "Faro", storica ditta di Ornago. Nella giornata di ieri, mercoledì 19 ottobre 2022, l'azienda ha offerto uno screening senologico a tutte le sue dipendenti. Un'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione Libellule onlus. Ottobre, lo ricordiamo, è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L'importanza dei controlli

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione Libellule onlus, fondata dalla senologa Paola Martinoni: il personale femminile di Faro si è sottoposto a una prima visita senologica, da cui trarre indicazioni per eventuali approfondimenti e controlli. Lo screening rientra nell’ambito di Faro Charity 2022, progetto che l’azienda condivide con i propri dipendenti, raddoppiando i fondi raccolti a sostegno di diverse iniziative di beneficenza. In ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, il progetto è rivolto proprio a Libellule, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’Associazione per la prevenzione e il supporto a donne e ragazze che hanno e hanno avuto tumori al seno e all'apparato genitale.

L'impegno costante della "Faro"

L’azienda guidata da Cristina Cesari, nipote del fondatore Osvaldo Favonio, da sempre dedica particolare attenzione alla parità dei diritti e alla medicina di genere. Oltre a partecipare a iniziative di solidarietà, "Faro" ha aderito lo scorso luglio a Steamiamoci, il progetto promosso da Assolombarda e oggi del sistema Confindustria per la valorizzazione dei talenti femminili nelle professioni scientifiche e tecnologiche: una rete sinergica di aziende, università, enti e associazioni, nazionali e internazionali, impegnate in progetti ed eventi che promuovono la diversità di genere nel mondo imprenditoriale e in tutte le professioni scientifiche, tecnologiche e informatiche, anche attraverso attività di formazione e orientamento scolastico.