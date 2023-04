Lo Spazio Giovani di Concorezzo è stato ufficialmente inaugurato

Pomeriggio di festa per i ragazzi di Concorezzo, che da ieri (venerdì 31 marzo 2023) hanno a disposizione un'area tutta loro in Villa Zoja. L'Amministrazione comunale, infatti, ha ufficialmente inaugurato lo Spazio Giovani allestito all'interno della splendida Villa.

Un progetto importante

Lo Spazio Locale Giovani sarà aperto, inizialmente, due pomeriggi a settimana: il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 16 alle 18.30. Al suo interno gli educatori professionisti di Offerta Sociale, a cui il Comune ha affidato la gestione, proporranno un programma strutturato di attività rivolte ai ragazzi della fascia 11-17 anni. Se l'inaugurazione è in programma per il 31 marzo, il lavoro in città iniziato già da mesi. Gli educatori hanno infatti incontrato i giovani del territorio per mappare le esigenze e le richieste dei ragazzi di Concorezzo e nel mese di dicembre è stato organizzata anche un'iniziativa di partecipazione attiva per la sistemazione insieme ai ragazzi della sede. Per il progetto il Comune ha messo a disposizione, oltre alla sede opportunamente allestita e riqualificata all'interno di Villa Zoia, anche strumenti e materiali per poter organizzare i diversi laboratori che verranno gestiti dagli educatori. Parte dei fondi investiti derivano, in particolare, dall'iniziativa di vendita dei puzzle "Una finestra su Concorezzo" di fine anno.

Presenti il sindaco e l'assessore ai Servizi sociali

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Mauro Capitanio e l'assessore ai Servizi sociali Walter Magni, che hanno sottolineato l'importanza dello spazio appena creato e la fiducia in un progetto fortemente voluto dall'Amministrazione comunale. Con loro, presente anche il dirigente scolastico Marilena Schepis.

"Siamo molto contenti di aver creato questo Spazio e di metterlo a disposizione di voi giovani - ha spiegato l'assessore Magni - Manca ancora qualche dettaglio, come la connessione Wi-Fi, ma nelle prossime settimane la implementeremo e permetteremo ai ragazzi di svolgere ulteriori attività all'interno di Villa Zoja". "Per quanto mi riguarda l'assenza momentanea del Wi-Fi non mi dispiace, permetterà ai nostri ragazzi di staccarsi un po' dagli smartphone - ha scherzato il sindaco Capitanio - Battute a parte, la nostra Amministrazione sta cercando di creare sempre più spazi dedicati ai giovani: penso al campo da basket costruito all'interno di Parco Scaccabarozzi o all'area di calisthenics che verrà disposta nelle vicinanze della nuova vasca volano di Rancate o al campo da calcio di via Adda, che verrà riqualificato a brevissimo. Quello che inauguriamo oggi è uno spazio bellissimo e soprattutto vostro, abbiatene cura".

Al termine dei saluti di rito il sindaco e l'assessore hanno sfidato a biliardino alcuni giovani, inaugurando così ufficialmente i nuovi locali allestiti all'interno di Villa Zoja.