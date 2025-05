«Lo Sport può essere un percorso di vita che promuove valori come la lealtà, il sacrificio e lo spirito di squadra». E’ la frase che Michele Criscitiello, imprenditore residente a Carate Brianza e presidente della Folgore Caratese, ha scelto per intitolare la piazzetta con la fontana all’interno dello «Sportitalia Village» a Verano Brianza al ricordo di Papa Francesco, il Pontefice argentino scomparso lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni.

Lo Sportitalia Village come lo stadio del San Lorenzo: la piazzetta con la fontana intitolata a Papa Bergoglio

All’inaugurazione (prevista fra un paio di settimane, ndr) presenzieranno i sindaci di Carate Brianza Luca Veggian e Samuele Consonni, primo cittadino di Verano Brianza. Ma per la benedizione solenne sono attesi anche l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini e un rappresentante dello Stato della Città del Vaticano.

«Papa Francesco è stato un uomo di sport, nel senso di sport praticato. Da ragazzo ha giocato a basket e ha amato molto il calcio. Ma è stato uomo di sport anche nel senso di strenuo difensore dell'importanza dello sport, come “un alleato formidabile nel costruire la pace”. Ed è tornato a farlo in più occasioni, sottolineando che è “un generatore di comunità”, soprattutto per i giovani perché “crea socialità”, “fa nascere amicizie”, crea condivisione, partecipazione e senso di appartenenza», ha spiegato il presidente che, dopo la recente scomparsa di Bergoglio, ha deciso così di intitolargli uno spazio all’interno dell’impianto sportivo commissionando la realizzazione della targa omaggio con la scritta.

Allo «Sportitalia Village» il ricordo di Papa Francesco sarà eterno così come, poche ore dopo la morte del Pontefice, aveva annunciato il club del San Lorenzo de Almagro, uno dei club più storici e amati del calcio argentino e di cui Francesco era stato tifoso fin da bambino, scegliendo di intitolargli lo stadio.

Crescendo, Bergoglio non era mai stato un semplice tifoso; era infatti diventato socio onorario della squadra argentina, dimostrando il suo attaccamento attraverso gesti simbolici e incontri con i membri del club, che ha diffuso la notizia con il messaggio «Hasta siempre, Santo Padre!» che ha riassunto il cordoglio e insieme la gratitudine per un uomo che ha saputo unire fede e sport.