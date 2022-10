Il nuovo spot della Bauli si gira a Macherio

Un po' di neve (artificiale), le luminarie e in un attimo è già Natale.

Lo spot di Natale della Bauli si gira a Macherio

Succede a Macherio, per la precisione in una casa di via Trento e Trieste. Chi è passato di lì oggi non ha potuto non notare il via vai di persone, cameramen, telecamere, luci e soprattutto una distesa bianca nel prato di una bella abitazione.

Perché?

Perché proprio qui oggi si sono girate le riprese del nuovo spot della Bauli, quasi certamente, data l'ambientazione, uno spot natalizio.

Tanti cittadini fermi a guardare

In tantissimi si sono fermati lungo la strada attirati da questa curiosa atmosfera di festa, tra questi anche tanti bambini che si sa, aspettano con trepidazione l'arrivo del Natale ogni anno. Ma intanto oggi hanno potuto sognare un po', ad occhi aperti...