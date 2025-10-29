Lo Stato civile del Comune è passato al digitale

Dopo l’intervento per l’aggiornamento del software gestionale, gli uffici dello Stato civile del Comune di Cesano Maderno hanno completato la transizione al digitale. Si è concluso così il percorso di digitalizzazione dei servizi demografici iniziato nel 2020 con l’adesione all’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il passaggio all’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile consente di redigere in formato digitale tutti gli atti di stato civile: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, unione civile. Nei giorni scorsi, in Sala Giunta a Palazzo Arese Jacini, il primo matrimonio “digitale”, celebrato dal sindaco Gianpiero Bocca.

Il passaggio al digitale segna la conclusione di un lungo capitolo amministrativo, di cui l’archivio storico dei servizi demografici conserva testimonianze preziose: i registri di stato civile cartacei, inaugurati il 1° gennaio 1866, sono stati ufficialmente “archiviati” il 22 ottobre 2025 dopo quasi 160 di onorato servizio. Si tratta di documenti di rilevanza storica che hanno suggellato momenti cruciali della vita dei cittadini.

La transizione, che permette di digitalizzare completamente il processo di registrazione e la gestione degli atti relativi allo stato civile dei cittadini, riguarda invece obiettivi strategici come l’efficienza, la modernizzazione, la semplificazione e l’accessibilità dell’Amministrazione comunale con vantaggi per l’attività lavorativa degli ufficiali dello Stato civile e per tutti i cittadini.

“Proseguiamo con l’obiettivo di offrire e gestire servizi comunali moderni, con l’innovazione e la digitalizzazione – ha spiegato il vicesindaco Francesco Romeo, con delega all’Innovazione e Servizi al cittadino – Impegni che in questi anni stiamo sviluppando grazie all’attivazione di diversi servizi digitali che, come in questo caso, snelliscono e facilitano le procedure, accorciando tempi ed avvicinando sempre più l’Amministrazione comunale ai cittadini. Ringrazio tutto l’ufficio dello Stato civile del Comune di Cesano Maderno che ha curato questa fase di transizione con competenza, determinazione e impegno”.