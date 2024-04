“Dal Confine Orientale una grande storia di vita”, è stato questo il titolo dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, per la presentazione del libro “Una vita appesa ad un filo” di Erminia Dionis Bernobi che dialogando con Rossana Mondoni, la curatrice del libro edito dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha ripercorso la sua storia di esule istriana oltre che sarta di grande successo.

Lo stilista di Triuggio Luciano Grella relatore a Milano

Un evento toccante e fortemente partecipato che ha visto tra i presenti anche ilPresidente nazionale dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Renzo Codarin ed il consigliere regionale della Lombardia Alessandro Corbetta, e l’assessore alle Autonomie della nostra Regione Pierpaolo Roberti, collegato in video, ha voluto portare i saluti nella nostra Trieste e ringraziare Erminia per tutto ciò che rappresenta. Presente come relatore anche lo stilista Luciano Grella, di Triuggio, attualmente Presidente nazionale di Confartigianato Moda che ha testimoniato l'importanza di una figura come Erminia Dionis Bernobi nel modno della moda e delle associazioni di categoria.