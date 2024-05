Lo storico capogruppo degli Alpini ha posato lo zaino: Ronco Briantino dice addio a Livio Magni

Lo storico capogruppo degli Alpini ha posato lo zaino: la sezione di Ronco Briantino dice addio a Livio Magni, scomparso improvvisamente a 68 anni nella sua casa di Osnago.

La notizia si è abbattuta questa mattina, giovedì 2 maggio, come un macigno sulla piccola comunità ronchese, dove tutti conoscevano Livio per l'impegno nel gruppo Alpini. Tra i fondatori della sezione nell'ormai lontano 1990, era stato capogruppo per quattro mandati, ergendosi fin dal primo momento a colonna portante delle Penne Nere. In passato era stato anche consigliere nella sezione provinciale di Monza.

Ironia della sorte, l'ultimo mandato del 68enne era scaduto poco meno di due settimane fa, quando il testimone era passato nelle mani di Emanuele Leoni. Un ultimo passaggio di consegne prima di "andare avanti" e deporre per sempre lo zaino:

"Difficile trovare le parole giuste in un momento come questo, siamo tutti straziati dal dolore e increduli di fronte alla scomparsa di Livio - il toccante ricordo - Per il nostro gruppo è sempre stato tutto, un "padre" per tanti di noi cresciuti sotto la sua ala. Sarà impossibile sostituire un alpino come Livio, generoso e disponibile come pochi, sempre presente, ma mai in prima fila. Perché a lui non piaceva apparire, ma preferiva invece darsi da fare in silenzio, incarnando alla perfezione i valori in cui crediamo noi Alpini. A nome dell'intero gruppo di Ronco esprimo il cordoglio alla famiglia e a Livio rivolgo il più sentito ringraziamento. D'ora in avanti ci rimboccheremo le maniche anche per lui, seguendo il suo straordinario esempio di passione, dedizione e servizio per la comunità"