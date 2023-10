Lo storico fiorista di Bellusco taglia un prestigioso traguardo. Grande soddisfazione per "L'Angolo del Fiore" di Aldo e Giovanni Brioschi, che nel fine settimana festeggerà il suo 36esimo compleanno. Domenica grande festa con tutti i clienti all'interno del negozio di via Alessandro Manzoni 1 a Bellusco.

Situato nel cuore del paese

Posizionato nel cuore del paese, tra il Municipio e la chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, l'Angolo del Fiore è ormai diventato un punto di riferimento per tutti i cittadini di Bellusco, ma non solo. Tanti, infatti, sono i clienti che arrivano dal Vimercatese e dal territorio circostante. Aperto nel lontano 1987 da Augusta e Sergio Brioschi, il negozio è gestito ora dai figli Aldo e Giovanni.

"Siamo praticamente cresciuti all'interno del negozio - racconta Giovanni - Abbiamo sempre affiancato i nostri genitori e ora da diversi anni lo gestiamo noi due. Siamo molto orgogliosi del traguardo che abbiamo raggiunto e di tutto quello che siamo riusciti a fare nel corso di questi anni. La nostra è la classica attività di famiglia, ma che allo stesso tempo è riuscita a stare al passo con i tempi".

L'Angolo del Fiore, infatti, è molto attivo anche sui social, dove vanta un seguito davvero importante.

"Le nostre pagine sono molto aggiornate: non ci limitiamo solo a Facebook, ma siamo presenti anche su Instagram e TikTok con il nome di "Fiori.a.te" - continua Giovanni - Ci piace e ci stimola cercare di creare dei contenuti divertenti e simpatici per tutti i nostri follower. Invitiamo tutti a seguirci per restare costantemente informati sulle nostre attività. Ovviamente questo non va mai a discapito dei nostri clienti: nel corso di questi 36 anni abbiamo incontrato tante persone, riuscendo a coltivare con tutti un rapporto di amicizia che ci rende ogni giorno orgogliosi di quello che facciamo".

Domenica grande festa in negozio

Proprio i clienti del negozio saranno protagonisti della grande festa che domenica Aldo e Giovanni hanno organizzato in via Manzoni 1 per celebrare il 36esimo anniversario dell'attività.