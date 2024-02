Lo studio olistico "costretto" a chiudere agli uomini per troppe... proposte indecenti. Succede a Cornate, dove la titolare Alessandra Fumagalli ha preso una decisione drastica: ""Siamo stufi di rispondere a richieste di massaggi intimi".

Una situazione divenuta insostenibile

Una sorta di angolo di paradiso, dedicato al benessere psicofisico delle persone. Un luogo dover poter stare bene con sè stessi, grazie ai massaggi e alle particolari tecniche dei titolari Alessandra Fumagalli e Oscar Molteni. Questa la finalità con cui nel maggio dello scorso anno ha aperto in paese "La Città del Sole", centro olistico situato nel cuore di Cornate, a pochi passi dal Municipio. Un luogo pensato per tutti, ma che d’ora in avanti sarà aperto soltanto alle donne. Una scelta presa a malincuore dai titolari dell’attività, stufi di ricevere... proposte indecenti.

"Purtroppo nel corso dei mesi si sono susseguite numerose telefonate in cui uomini chiedevano informazioni sui massaggi e sulle pratiche svolte all’interno del nostro studio - racconta Alessandra con un pizzico di amarezza - In molti in particolare volevano sapere quanto costavano massaggi alle parti intime o altre prestazioni simili. Richieste mortificanti per chi come me ha investito tanto nella creazione di un luogo particolare come questo".

"Non sappiamo come contrastare l'ignoranza delle persone"

"Purtroppo non sappiamo come contrastare l’ignoranza delle persone, incapaci di capire il vero significato del nostro centro olistico - conclude Alessandra - Per questo motivo d’ora in avanti riceveremo soltanto donne, oppure uomini che già conosciamo e di cui possiamo fidarci".

