L’Oasi Domenica inaugura l’installazione “Tutte in mostra”

Inaugurata all’Oasi Domenicana di Besana in Brianza “Tutte in mostra”, installazione artistica nata dal lavoro del nostro laboratorio del giovedì, spazio di condivisione e collaborazione tra ospiti, familiari, operatori e volontarie della Rsa.

“Tutte in mostra”

L’intento del laboratorio è stato quello di riscoprire la gioia del progettare e lavorare a fianco dei propri cari, rendendoli partecipi di tutto il percorso creativo. A partire da un rapporto di collaborazione e scambio in presenza è nata una nuova occasione di complicità e intimità con i propri cari che ha travalicato tutte le limitazioni dell’anziano ricoverato in Rsa. “Crediamo profondamente nella centralità della persona in ogni fase di vita e che, la possibilità di gioire, creare e divertirsi non abbiano data di scadenza – sottolinea Isadora Vernato del servizio animazione Rsa dell’Oasi Domenicana – Il laboratorio creativo viene svolto con cadenza settimanale all’interno del salone polifunzionale. La nostra direttrice, suor Pier Franca, ha ufficializzato l’evento con il taglio del nastro e il sindaco Emanuele Pozzoli ha visitato la mostra congratulandosi vivamente con le nostre ospiti che hanno gradito moltissimo la presenza delle istituzioni che le ha ulteriormente gratificate”.

Il laboratorio del giovedì

Ogni ospite lavora con il supporto dei familiari, dell’animatrice e delle volontarie, creando un’opera personalizzata. “Nello specifico, durante i nostri incontri settimanali, abbiamo progettato e creato scenografie, costumi di scena e accessori che ci hanno permesso di rappresentare, attraverso degli scatti, la bellezza e la complessità delle donne dell’Oasi. Presenti varie immagini del “dietro le quinte”, vera ricchezza e forza del progetto. Ringraziamo tutte le ospiti che hanno scelto, forse per eccesso di timidezza, di non apparire nelle fotografie, contribuendo con idee, manualità, sostegno, impegno e sacrificio. Ringraziamo la Direzione per la fiducia e il supporto nella realizzazione del progetto. Ringraziamo tutti i familiari che hanno aderito al progetto, investendo tempo e risorse e che, nonostante le titubanze iniziali, ci hanno sostenuto fino in fondo. Un ringraziamento speciale alle nostre volontarie, Silvia e Silvana, che con la loro presenza discreta e gentile hanno reso il nostro laboratorio sicuramente un posto migliore. Per ultimo, ma non per importanza, un grazie di cuore al fotografo Carlo Monguzzi che, con la sua professionalità e passione, ci ha donato ottimi consigli e, si è occupato della realizzazione delle stampe. Invitiamo tutti a visitare la mostra. Il “Progetto Parenti” non si ferma ma si evolverà tramite nuovi laboratori”.