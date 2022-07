L'olimpionica Martina Maggio testimonial dell'Avis villasantese

Campionessa di fama mondiale sia nello sport che nei veri valori della vita.

L’Avis di Villasanta si affida ad una "farfalla" per riportare in alto, come sa fare lei, il numero di donazioni di sangue in vista del 75esimo del sodalizio, in programma nel 2023.

"Ragazzi donate, donate, donate..."

La 20enne atleta villasantese delle Fiamme Oro Martina Maggio, fresca dei successi ottenuti ai recenti giochi del Mediterraneo (che si sono svolti in Algeria qualche settimana fa ) nella sua specialità, la ginnastica artistica, mercoledì pomeriggio 20 luglio 2022 ha prestato il suo volto come testimonial dell’Avis villasantese guidata da Angelo Sala.

L’ex atleta della Robur et Virtus ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro soprattutto alle nuove generazioni attraverso delle foto scattate da Alessandra Molteni dello studio fotografico Molteni di via Battisti, a Villasanta, direttamente in Villa Camperio, cuore pulsante delle attività culturali del paese.

"Ho accolto con gioia l’invito del presidente Sala e di tutto il direttivo e non ci ho pensato un secondo a dire sì a questi scatti fotografici che serviranno per sensibilizzare i giovani alla cultura del dono, in questo caso del sangue - ha spiegato l’atleta villasantese - Donare qualcosa di proprio, come il sangue, per chi è in difficoltà è un gesto bellissimo di altruismo. Ragazzi ve lo ripeto all'infinito: donate, donate, donate... ".

Il bilancio dell'Avis

Per la speciale occasione il presidente del sodalizio Sala ha voluto anche tracciare un bilancio dell’Avis villasantese.

"Attualmente abbiamo 203 donatori attivi di cui 125 uomini e 78 donne - ha sottolineato Sala - Abbiamo notato un calo di donatori rispetto al 2021 in quanto 27 donatori hanno smesso la loro attività per raggiunti limiti di età o per motivi di salute a fronte di 18 nuovi iscritti. Il dato preoccupante è l’invecchiamento dei donatori: sono 45 quelli con età inferiore a 30 anni e 93 con età superiore a 50 anni. Fortunatamente siamo affiancati dalle nuove leve che si stanno impegnando attivamente con nuove proposte per incentivare la donazione di sangue e speriamo in un aumento dei soci attivi - ha continuato Sala - Tutto il consiglio direttivo, composto da me e da Lorenzo Nidasio, Mauro Biella, Franco Riva, Lucia Varisco e dal medico Walter Perego, Daniele Cogliati, Luigi Bonfanti e Marco Panizzari ringrazia di cuore il nuovo gruppo giovani".ssssss

L'andamento delle donazioni

"Dal punto di vista delle donazioni possiamo dirci soddisfatti - ha continuato Sala - Dopo un continuo e repentino calo avvenuto dal 2015 al 2020, nel 2021 sono in ripresa e nel corso dei primi mesi del 2022 l’aumento di donazioni si sta consolidando. Siamo passati da 516 donazioni nel 2014 a 313 nel 2020 e 325 nel 2021. In questo primo semestre del 2022 sono state effettuate 168 donazioni, 4 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Segnaliamo, invece, una scarsissima predisposizione dei donatori villasantesi rispetto alla donazione di plasma e di emocomponenti. Queste due pratiche di donazione, anche se impegnano i donatori per un tempo superiore alla donazione tradizionale, sono molto importanti perchè permettono di utilizzare i derivati del sangue in modo mirato e permettono di garantire la quantità di emocomponenti necessari al trattamento di molte terapie".

Avis sempre più giovane

Il sodalizio però guarda al futuro con ottimismo anche grazie alla ventata di novità portata da 10 tra ragazzi e ragazze che hanno deciso di dedicare il loro tempo per affiancare il direttivo nel portare avanti la gloriosa associazione. Loro sono Arianna Ancri, Silvia Brianese, Elena Campiotti, Paola Fedeli, Gabriella Gualtieri, Margrethe Lund, Martina Magni, Beatrice Miretti, Daniele Russica e Francesca Verdino.

