"Lombarda Petroli" deve 1.4 milioni di euro al Comune di Villasanta per imposte non versate

Colpo da quasi un milione e mezzo di euro per il Comune di Villasanta contro Lombarda Petroli. La Cassazione ha infatti riconosciuto la legittimità delle sanzioni determinate dall’ente pubblico nei confronti della società (oggi in fallimento) per imposte Ici e Imu non versate tra il 2011 e il 2017.

"Lombarda Petroli" deve 1.4 milioni di euro al Comune di Villasanta

Una querelle che si trascinava da anni a colpi di carte bollate e che ora si avvia verso la conclusione con un verdetto favorevole al Comune, al quale come detto verrà riconosciuta una cifra pari a poco meno di 1,4 milioni di euro. Nel dettaglio parliamo di 846mila euro di importi veri e propri relativi alle tasse non corrisposte, a cui si sommano altri 530mila euro di sanzioni e penali maturate nel corso dei sette anni contestati.

La battaglia in tribunale

Una cifra, quest’ultima, che è stata a lungo oggetto del contendere tra l’ente pubblico e la Lombarda Petroli che si era opposta trascinando la questione sui banchi della Giustizia. Inizialmente, infatti, il Tribunale di Monza aveva stabilito che il Comune non avesse titolo di determinare le sanzioni in suddetta misura; motivo per cui la cifra era stata rivista nettamente al ribasso e portata a circa 30mila euro. Il verdetto è stato però ribaltato in Corte di Cassazione.

