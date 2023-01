L’onorevole Paola Frassinetti in visita a Giussano

Incontro in Municipio, questa mattina, con il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti. Al centro del confronto, voluto dal sindaco Marco Citterio, le esigenze delle scuole del territorio.

L'incontro in Municipio

Il sindaco Marco Citterio, insieme con l’assessore all’Istruzione Sara Citterio, ha accolto questa mattina in Municipio l’onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione.

Il confronto, a cui hanno partecipato anche i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “Gabrio

Piola”, “Don Rinaldo Beretta” e del Liceo Artistico Amedeo Modigliani, è stata l’occasione per porre al centro le esigenze delle scuole e per condividere le criticità che alunni, famiglie, personale docente e non docente affrontano all’interno delle strutture dove vengono formate le generazioni del domani.

Il tema affrontato

In particolare, il tema dell’incontro si è declinato sulla condizione degli immobili in cui vengono

svolte sia le lezioni sia la pratica sportiva, sulla situazione degli impianti, sulla formulazione di un

orario che concili le aspettative educative e formative e sulla necessità di sviluppare nuove proposte per pre-adolescenti che rispondano alle loro richieste.

Sindaco e assessore

“La possibilità di un confronto diretto con chi si occupa del Ministero della Pubblica Istruzione è una

straordinaria occasione per comunicare quelle che sono le esigenze degli Enti locali, da sempre impegnati in prima linea nel mondo della scuola come dimostrano i 2,2 milioni di euro recentemente stanziati nel Piano per il Diritto allo Studio – ha sottolineato il sindaco – Le esigenze della nostra popolazione scolastica sono in drastico cambiamento e le istituzioni, in rete, hanno il dovere di affrontare tematiche come il disagio educativo, i profondi sensi di solitudine che avvolgono sempre più di frequente i nostri giovanissimi. Temi sui quali abbiamo trovato una particolare sensibilità da parte dell’onorevole Frassinetti”. Tanti spunti interessanti di riflessione e confronto, molto apprezzati dall'assessore locale alla Pubblica Istruzione. “Giussano è una città propositiva verso le giovani generazioni, come si evince dalle tante proposte che le vedono coinvolte durante l’annualità scolastica – ha spiegato l’assessore Sara Citterio – Nell’ottica di incrementare il livello qualitativo dell’offerta nella nostra città, abbiamo posto al centro anche le tematiche relative all’orario tradizionale, all’attività sportiva e ad un dialogo sempre crescente con ragazze e ragazzi che trovi spazio nell’ambiente scuola e sia reso possibile grazie all’eccellenza del nostro personale docente. Numerosi spunti che, nell’ambito di un dialogo nazionale, siamo certi possano rappresentare argomenti su cui sviluppare una riflessione

che vada a vantaggio delle famiglie”.