L'opera d'arte che celebra la lotta contro la mafia da Forlì a Vimercate

Un passaggio di testimone carico di significato, da Forlì a Vimercate. Da febbraio la città ospiterà "L'Albero per Tutti", opera dell'artista Gregor Prugger, realizzata per la Fondazione Falcone in vista della nascita del Museo diffuso del presente, dedicato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a cui anche Vimercate ha aderito.

Il passaggio di testimone da Bonaccini a Cereda

A darne notizia è stato il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, che nella giornata di ieri, martedì 16 gennaio, ha incontrato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per l'ideale passaggio di consegne dell'opera.

L'Albero per Tutti sarà a Vimercate a febbraio