Ramadan, l'oratorio di Calò ospita la festa degli islamici

Sarà l'oratorio di Calò, frazione di Besana in Brianza, ad aprire le porte quest'anno ai fedeli di Allah per la festa dell'Iftar che segna la rottura del digiuno del mese del Ramadan.

L'associazione islamica "La Pace" trasloca così per un giorno da Renate, dove ha sede e dove lo scorso anno aveva sollevato un vero e proprio vespaio la decisione del parroco della Comunità pastorale "Beato Mario Ciceri", don Claudio Borghi, di ospitare l'evento all'interno del centro parrocchiale del paese.

Appuntamento a Calò

L'appuntamento è per lunedì 24 marzo, a partire dalle 16,30, sei giorni prima della fine del mese in cui i musulmani praticano il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Si terrà negli spazi dell'oratorio di via Pozzi, a Calò; frazione, ironia del destino, casa del capogruppo della Lega in Regione Alessandro Corbetta che lo scorso anno aveva messo sulla graticola don Borghi bollando come «inopportuna» la scelta di aprire le porte dell'oratorio di Renate a «La Pace».

Aperte le iscrizioni

"Anche quest’anno invitiamo la cittadinanza di Renate e non solo a partecipare al momento di rottura del digiuno insieme a noi - il messaggio pubblicato da "La Pace" sui social a corredo della locandina che annuncia l'Iftar - Condividiamo insieme un bel momento di gioia e degustazione dei piatti tipici".

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria attraverso il Qr Code disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione. E' di 10 euro il costo di ingresso per gli adulti, 5 euro per i bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Gratuita, invece, la partecipazione per i piccoli sotto i sette anni.