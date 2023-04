L'oratorio di Mezzago piange il volontario tuttofare

La comunità di Mezzago piange la scomparsa di Adamo Bordina, storico volontario dell'oratorio. L'uomo, un vero e proprio tuttofare, si è spento sabato all'età di 84 anni. Grande il vuoto lasciato in tutto il paese.

Originario del Veneto ma mezzaghese d'adozione

Originario del Veneto, Adamo Bordina ha vissuto una vita ricca di emozioni. In primis per la professione svolta per tanti anni, quella di Vigile del fuoco. Un lavoro sicuramente non banale, soprattutto nei primi anni, quando la sicurezza non era paragonabile a quella attuale.

"Nonno è sempre stato molto coraggioso, non era da tutti fare il vigile del fuoco - raccontano le nipoti di Adamo, Jessica e Andrea - Ha iniziato da giovane e ha svolto questa professione per tutta la vita, facendo carriera. E' arrivato a essere caposquadra del corpo di Mantova: una bella soddisfazione, di cui andare fieri".

Sposatosi in giovane età con l'amata Angela (da cui ha avuto la figlia Stefania), Adamo Bordina ha trascorso buona parte della sua vita sul Lago di Garda prima di approdare in Brianza intorno ai primi anni 2000.

"Abbiamo vissuto per un lungo periodo a Soiano, dove il nonno ha fatto per tanti anni il custode in un residence. Era una persona che non riusciva a stare fermo, quindi trascorreva le sue giornate a tenere curati i prati e a svolgere piccole manutenzioni. In generale nel corso di tutta la sua vita si è sempre impegnato per aiutare gli altri, a cominciare dall'infanzia: suo papà è morto in giovane età e lui, essendo il fratello maggiore, ha fatto da secondo padre a tutti i fratelli minori. Non si è mai tirato indietro".

L'impegno in oratorio

Giunto a Mezzago all'inizio degli anni 2000, Adamo Bordina si è sempre dedicato con grande passione alla cura del campo sportivo e dell'oratorio, proseguendo un po' sulla linea di quanto fatto a Soiano.

"Trascorreva tanto tempo in oratorio - continuano le nipoti - Per anni si è occupato di curare il manto erboso del campo sportivo, quindi ha iniziato a eseguire piccoli lavoretti di manutenzione. Era sempre disponibile a sistemare le biciclette dei bambini e delle signore che ne avessero bisogno: insomma, quando serviva lui c'era. Per un periodo ha dato anche allenato una squadra di calcio dell'oratorio. Il calcio era una delle sue passioni: tifosissimo dell'Inter, aveva una quantità incredibile di sciarpe e cappellini nerazzurri".

Un vero e proprio "angelo custode", a dispetto di un carattere "spigoloso", anche se solo in apparenza.

"Da buon veneto non era di tante parole, ma aveva un cuore enorme. Disponibile, altruista, sempre pronto a dare una mano. Nostro nonno era così: ha dedicato la sua vita agli altri e in particolare alla sua famiglia. Noi nipoti poi eravamo il suo orgoglio: siamo state fortunate, non potremo mai dimenticarlo".

I funerali di Adamo Bordina si terranno oggi pomeriggio, lunedì 24 aprile 2023, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Mezzago.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.