L'oratorio di Villasanta finisce sotto i ferri e chiude (almeno) per un anno

L'oratorio maschile di Villasanta è pronto a finire sotto i ferri. Lo ha comunicato direttamente il parroco, don Massimo Zappa, dalle pagine dell'informatore parrocchiale, annunciando al tempo stesso il trasferimento di tutte le attività al centro giovanile di San Fiorano.

L'oratorio di Villasanta finisce sotto i ferri

La struttura necessita infatti di un ampio intervento di riqualificazione. Lavori non più prorogabili che verranno messi in campo nei prossimi mesi e che costringeranno a una chiusura forzata della durata di almeno un anno.

"Ci sono tanti lavori da fare. Pensiamo alle barriere architettoniche in primis, ma anche alla caldaia, che sente il peso degli anni e oggi è davvero al limite. Anche le strutture soffrono l'incedere del tempo: quest'estate durante i giorni di pioggia abbiamo avuto delle pesanti infiltrazioni in alcuni dei locali. Abbiamo quindi ravvisato la necessità di intervenire in maniera importante con l'obiettivo di rimettere a norma l'intero oratorio San Giovanni Bosco anche e soprattutto per una questione di sicurezza"

Attività trasferite a San Fiorano

Con l'oratorio femminile che invece è stato ufficialmente venduto alla GIS International School, le attività oratoriane, dunque, saranno tutte trasferite a San Fiorano a tempo indeterminato.

"Difficile fare previsioni sulle tempistiche, ma almeno per tutto l'anno pastorale sarà così. Queste operazioni solitamente richiedono tempi lunghi per quanto riguarda la burocrazia. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato l'architetto a cui abbiamo presentato le nostre richieste; poi però il progetto dovrà passare dal Consiglio pastorale, dal Comune, dalla Curia... Insomma, bisognerà avere pazienza, ma poi potremo contare su una nuova struttura pienamente a norma e moderna per accogliere tutte le attività"

Il "nuovo" oratorio

Il "nuovo" oratorio sarà realizzato anche sulla base delle richieste presentate dalle diverse associazioni che usufruiscono delle strutture. L'intenzione è quella di sistemare impianti e coperture, senza dimenticare gli spazi interni. La cappellina verrà riqualificata, così come il piano terra e il seminterrato, dove troveranno spazio il bar, la cucina e un salone per i ragazzi. In aggiunta sarà anche realizzato uno spazio polifunzionale utile per ogni evenienza.

I costi dell'operazione

I costi, al momento, restano un'incognita. Come detto da don Massimo siamo ancora in una fase embrionale del progetto e la decisione di chiudere l'oratorio arriva principalmente per una questione di sicurezza. Le spese potranno tuttavia essere sostenute con il ricavato della vendita dell'oratorio femminile ormai già concretizzata, che nelle casse della parrocchia potrebbe portare una cifra importante e utile alla causa del nuovo oratorio.