«L’oratorio nel cuore»: è questo lo slogan che don Pietro Cibra – vicario della Comunità Pastorale e responsabile della Pastorale Giovanile - e i suoi collaboratori hanno coniato per accompagnare tutte le iniziative di sensibilizzazione che hanno l’obiettivo di accompagnare la raccolta dei fondi necessari per rendere la storica struttura di via Grandi/dei Tigli a Desio sempre più accogliente, sicura e al passo coi tempi. E c’è anche un logo (il simbolo storico del «BVI» inserito in un cuore stilizzato) accompagnato dalla dicitura «BVI restyling oratorio».

L’oratorio nel cuore, al via il progetto per il BVI: «Un metro quadro per uno... un campo per tutti»

L’oratorio desiano – dedicato alla Beata Vergine Immacolata – in città è un’istituzione. Non solo perché ha oltre 180 anni di storia alle spalle.

«E’ un punto di riferimento perché – come spiega lo stesso don Cibra – è la risposta della Chiesa locale per la crescita umana e cristiana delle giovani generazioni. Proprio per questo la Parrocchia ha sempre avuto a cuore di adeguarne nel tempo le strutture. Alcuni anni fa l’oratorio ha subito un restyling significativo negli spazi esterni. Si sono poi susseguiti altri interventi in diversi ambienti. Ma ora ci sono nuove sfide. E abbiamo bisogno di aiuto».

I lavori

Nei prossimi mesi sono stati fissati alcuni obiettivi, necessari per poter continuare a garantire un luogo adeguato per i ragazzi, i giovani e le famiglie. I lavori sono numerosi. Primi fra tutti il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica, ormai usurato: si partirà proprio da questa opera, con ruspe in azione già nella prossima estate. C’è poi la sistemazione della zona bar, l’adeguamento degli impianti elettrici alle nuove normative e dei sistemi di illuminazione esterni, ma anche la manutenzione della tensostruttura e dei camminamenti coperti, la riparazione del rosone della cappella (simbolo dell’oratorio) e altre opere minori, ma necessarie. La spesa complessiva si aggira attorno a 250mila euro. Il Consiglio d’oratorio (agendo d’intesa con il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia e con il prevosto) lancia una campagna di sensibilizzazione, che si snoderà nel tempo, focalizzandosi di volta in volta su obiettivi specifici.

Il primo riguarda il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica, che viene utilizzato principalmente dalle squadre del Centro Sportivo Desiano, altra realtà consolidata nel panorama sportivo cittadino.

Viene utilizzato anche in questo caso uno slogan: «Un metro quadro per uno… un campo per tutti».

«Su quel rettangolo corrono, si allenano, giocano e si divertono centinaia di ragazze e ragazzi con le casacche del Centro Sportivo Desiano, oltre a quelli delle squadre ospitate - specifica don Pietro Cibra - Provate a immaginare quanti passi, quante corse, quanti sorrisi, quanti gol su quel campo. Proprio come, nel passato, sul vecchio campo in terra battuta si sbucciavano ginocchia, si esultava, si correva, si sudava. Vogliamo che questo spazio sia sempre capace di accogliere tutta questa voglia di gioco e di allegria».

La raccolta fondi

La raccolta fondi si concretizza nella sfida di adottare una zolla di un metro quadrato, donando 50 euro: si riempiranno in questo modo con il nuovo manto erboso tutti i circa duemila metri quadrati del campo.

«La partecipazione dei parrocchiani e la condivisione di questo progetto – aggiunge il prevosto don Mauro Barlassina - possono rendere la nostra Comunità ancora più autentica e consapevole dell’impegno che ci si intende assumere verso i giovani, i ragazzi e le famiglie, nel solco della tradizione desiana. Per questo ringraziamo già da ora tutti coloro che accoglieranno l’appello ad un convinto sostentamento delle spese».

Intanto, sta per partire una campagna di comunicazione sulle principali piattaforme social e ci saranno iniziative pubbliche di sensibilizzazione. Si può donare al bar dell’oratorio negli orari di apertura, alla segreteria Csd calcio, ma anche con Satispay (per accedere al salvadanaio, occorre inquadrare il Qr code che si trova sul materiale di comunicazione) e con bonifico (IBAN IT54 N034 4033 1000 0000 0286 300, indicando la causale «Campo Calcio»). Per tutte le iniziative di restyling dell’oratorio si può inviare un bonifico all’IBAN IT54 N034 4033 1000 0000 0286 300, indicando la causale «Ristrutturazione oratorio».