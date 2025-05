L'oratorio si tinge di neroazzurro per la finale di Champions league

Ad unirli sarà la fede. Non solo in Dio (dato che siamo in oratorio la puntualizzazione è più che doverosa) ma soprattutto nei colori neroazzurri.

L'oratorio San Giuseppe di Lesmo si prepara a vivere un sabato indimenticabile dal punto di vista sportivo e non solo. Sabato 31 maggio il responsabile della pastorale giovanile, don Stefano Borri, da sempre grande tifoso interista, ha organizzato una giornata di sport, divertimento e buona compagnia in oratorio! Un evento speciale per tutti, grandi e piccoli, con tantissime attività per tutti i gusti.



L'antipasto prima della finale

Ad animare il sabato di festa non sarà solo la possibilità di poter vedere la partita tra Inter e Psg su maxi schermo al cineteatro ma anche un gustoso antipasto che inizierà alle 15 con una partita a calcio che vedrà in campo, da una parte, i bambini interisti e dall'altra i loro pari età che però tifano per altre squadre.

A seguire, dalle 16 seconda partita per i bambini (questa volta nessuna differenziazione in base al tifo).

Cena insieme e poi partita

L'altro piatto forte è in programma alle 17 quando a sfidarsi saranno i papà: da una parte gli interisti e dall'altra i non interisti.

Non poteva mancare la cena insieme a partire dalle 19 con l'apertura della cucina con panino salamella, hot dog, patatine fritte

Infine alle 21 verrà proiettata la finale di Champions league tra Inter e Psg in cineteatro.