Lorenzo Longoni, in arte Jore, conquista il palco di Amici

Tanta emozione, ma anche grande soddisfazione per il giovane cresciuto a Robbiano, che domenica 8 gennaio ha fatto il suo ingresso nel programma Amici.

Un mese fa l'esperienza a Sanremo

Ad inizio dicembre ha sfiorato il palco di Sanremo Giovani, ma a distanza di un mese una nuova grande soddisfazione è arrivata per il giovane cresciuto a Robbiano. Domenica 8 gennaio, è entrato ufficialmente nella squadra di «Amici». Nuova grande emozione per Lorenzo Longoni in arte «Jore», 20 anni, dopo quella provata durante la fase finale di Area Sanremo cantando davanti ad Amadeus. Non è riuscito ad ottenere un posto a Sanremo Giovani, ma, chiusa una porta, si è aperto -spalancato, in questo caso- un portone, con il suo arrivo ad Amici 2023.

I provini

Un grande sogno, concretizzato: già l’anno scorso infatti il giovane aveva tentato quella strada, mandando dei provini, senza però riuscirci. Era poi stato richiamato ad agosto del 2022, ma senza un seguito, fino a quando a fine dicembre è arrivata la convocazione per un nuovo provino il 2 gennaio. E da lì una nuova possibilità si è aperta per il ragazzo. Lorenzo è cresciuto e ha vissuto a Robbiano fino a qualche anno fa, quando poi si è trasferito a Seregno, dove è cresciuta la sua passione musicale e dove si è formato professionalmente così da arrivare prima a Sanremo e ora in tv, da Maria De Filippi.

Lo scorso martedì ha fatto il provino proprio davanti alla conduttrice e mercoledì si è esibito davanti a Rudy Zerbi ed Arisa. E’ stato scelto ed è andato in sfida contro uno dei ragazzi del cast, Cricca, e durante l’appuntamento andato in onda domenica, ha avuto la meglio sul concorrente del talent show e ha conquistato un posto nel programma. A sorpresa. Ora Jore resterà a Roma nel tentativo di arrivare al serale, in partenza a marzo. E le probabilità che ci riesca, a quanto pare, sono alte.

Due inediti

A settembre ha debuttato nel mondo discografico ufficialmente, grazie al singolo «Ancora ti penso»; sempre nel mese di settembre, Lorenzo ha preso parte ad Area Sanremo con il brano «Solo tu», il secondo inedito, superando tutte le selezioni, tra oltre 500 iscritti, e arrivando a essere uno dei venti vincitori di Area Sanremo 2022. Purtroppo per lui, la Commissione musicale Rai, presieduta proprio da Amadeus, non l’ha scelto. Ma Jore non si è dato per vinto, e contemporaneamente ha provato a battere un’altra strada, quella di Amici, riuscendo questa volta ad accaparrarsi il banco.