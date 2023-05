Una serata dalle emozioni fortissime quella vissuta da Alessio Lorusso. Una di quelle occasioni in cui ti hanno appena tolto qualcosa che avresti meritato e tu subito fai in modo di riempire quel vuoto in modo ancor più esaltante.

Lorusso perde il titolo europeo ma ha avuto il «sì» di Federica

Il pugile besanese sabato sera è salito sul ring allestito all’Arena di Monza in occasione della terza edizione di “The Art of fighting” la kermesse di pugilato e kick boxing organizzata da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni, la Federazione Pugilistica Italiana e la Federkombat Lega Pro Italia.

Alessio Lorusso ha messo in palio il titolo europeo dei pesi gallo affrontando l’inglese di origini camerunesi Thomas Essomba. La cornice è di quelle che fanno venire i brividi: quasi 2500 spettatori in gran parte intente a tifare il pugile italiano. Ci sono anche gli Ultras del Monza, la squadra che Alessio tifa da sempre.

L’incontro è molto equilibrato e nessuno dei due prende decisamente il sopravvento. Sfortuna vuole che Lorusso subisce un violento colpo alla mano sinistra che ne condiziona in parte il rendimento. Al termine di dodici riprese di alto livello, i tre giudici determinano all’unanimità la vittoria di Essomba tra il disappunto del pubblico convinto che il “Mosquito” avrebbe meritato ben altra sorte.

La proposta

Tra le più arrabbiate Federica, la fidanzata di Alessio, visibilmente contrariata. Ed allora ecco il colpo di scena che riempie comunque di significato la serata del pugile besanese: Alessio si inginocchia davanti a lei e le porge l’anello chiedendole di sposarlo. Il “sì” arriva forte e chiaro, cambiando totalmente le tonalità di una serata che sportivamente non era stata proprio la migliore, nella sua parte finale.

Il titolo europeo di kick boxing

Entusiasmo alle stelle anche quando sul ring è salito Luca Cecchetti da Meda, il campione del mondo dei pesi gallo Wako Pro che ha conteso allo spagnolo Dostin Ortiz il titolo europeo di kick boxing pesi gallo Taf, con le regole dello stile K1, ovvero consentendo pugni, calci e ginocchiate.

L’approccio di Luca Cecchetti è stato veemente: tecnica e potenza a fiumi per il brianzolo che ha chiuso la pratica in tre round, quando l’arbitro ha sancito a sui favore il Referee Stop Contest, ovvero il ko tecnico della kick boxing.