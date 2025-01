L’Ospedale di comunità nel presidio sanitario Corberi di Mombello si farà entro il 2026. La conferma arriva da Ats Brianza in una lettera inviata al sindaco Antonio Romeo, in risposta ai consiglieri comunali di Limbiate solidale che chiedevano chiarimenti sulla struttura in seguito all’apertura dell’Ospedale di comunità nel mese di dicembre nel comparto delle Rsa di via Trieste del Gruppo Gheron.

La lista civica chiedeva appunto,che fine avesse fatto il progetto del presidio sanitario che doveva sorgere nel padiglione Mingazzini di via Monte Grappa, visto che nel frattempo era stato aperto il polo da 40 posti (suddiviso in due nuclei da 20) al Villaggio Giovi.

L’Ospedale di comunità al Corberi si farà

«Nel programma delle strutture da realizzare con i fondi Pnrr è prevista la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Limbiate Mingazzini, con completamento previsto entro il 2026 nell’ambito del Piano Operativo Regionale (Por). La Asst Brianza è titolare del progetto e della realizzazione della struttura» ha chiarito nella missiva il direttore socio-sanitario di Ats Brianza, Antonio Colaianni.

Quindi ha specificato: «E’ evidente che l’accreditamento dell’Ospedale di Comunità da parte del gestore Gheron non rientra negli investimenti finanziati dal Pnrr ma rientra nei posti letto messi a disposizione da soggetti privati, ad integrazione degli Ospedali di Comunità di proprietà pubblica».

I 40 posti sono stati assegnati a Gheron tramite avviso di manifestazione di interesse indetto da Ats e rivolto a Enti pubblici e privati interessati all’assegnazione e contrattualizzazione di posti letto di Ospedali di Comunità sul territorio di competenza di Ats Brianza. Le offerte inizialmente presentate erano state due, una per attivare una struttura a Monza (presentata da Meridiana), poi ritirata, e quella del Gruppo Gheron, andata in porto. Nei mesi scorsi si è quindi avviata la procedura per la rimodulazione dei posti letto accreditati alla Rsa che da 120 sono scesi a 80 e la contestuale messa in esercizio e accreditamento di una nuova unità d’offerta denominata Ospedale di Comunità Limbiate.

Nell’ultima seduta di Consiglio comunale, Giancarlo Brunato di Limbiate solidale aveva annunciato un incontro insieme ad altri consiglieri con il direttore di Ats che è stato fissato per questa settimana.