Gaetano Elli, è il nuovo Direttore Medico dell’Ospedale di Desio. Prenderà servizio domani, 25 ottobre.

L'ospedale di Desio ha un nuovo Direttore Medico

Elli andrà a sostuire Carlo Tersalvi, destinato ad un alto incarico presso un ospedale del Sistema Sanitario della Regione Liguria.

Il nuovo Direttore ha lavorato in precedenza come direttore sanitario presso ASST Garda. Prima ancora ha svolto la funzione di direttore medico degli ospedali Niguarda di Milano, Manzoni di Lecco, San Gerardo di Monza.

Laurea e master

Elli, che all’inizio della sua esperienza professionale è stato anche medico di medicina generale, si è laureato all’Università degli Studi di Milano, presso cui si è anche specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo in Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.

Il nuovo Direttore Medico del Pio XI ha una seconda specializzazione, in Oncologia, ottenuta all’Università degli Studi di Pavia e ha inoltre conseguito il diploma di Master universitario in Management Sanitario all’Università Bocconi. Ha svolto e svolge attività di docenza e ha firmato diverse pubblicazioni scientifiche.

Il benvenuto dell'Asst

La Direzione Strategica di ASST Brianza ringrazia Carlo Tersalvi per tutto il lavoro svolto per il Presidio di Desio e gli augura ogni bene per la sua carriera professionale. Saluta Gaetano Elli e gli dà il benvenuto, a nome di tutta la comunità ospedaliera dell’ASST, consapevole del contributo qualificato e del notevole apporto che darà alla direzione dell’Ospedale.