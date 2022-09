Associare il concetto di artrite ai bambini sembra quasi impossibile. E invece anche i pazienti pediatrici possono presentare questa manifestazione clinica.

L'ospedale di Desio in trasferta per un convegno di Reumatologia Pediatrica

Una manifestazione che sarà al centro del congresso che si terrà il prossimo 24 settembre a Monza, organizzato da Asst Brianza e in particolare dalla struttura pediatrica del Pio XI e dall'Asst Gaetano Pini - CTO di Milano. Il convegno sarà in particolar modo dedicato all'Artite Idiopatica Giovanile (AIG), la più comune malattia cronica di interesse reumatologico in pediatria.

Le patologie infiammatorie - spiega Asst Brianza - in particolare quelle di competenza reumatologica,

sono una vera sfida per il pediatra. Talora – spiegano gli specialisti - la diagnosi può essere difficile e la sintomatologia mimare forme di origine molto diversa tra loro, incluse alcune patologie gravi come infezioni e tumori.

L'obiettivo dell’evento è quello di fornire informazioni pratiche riguardanti la diagnosi, la classificazione ed il trattamento della patologia; garantire la migliore, e quanto più precoce possibile, assistenza ai bambini con questo tipo di disturbi.