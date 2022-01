Il commento di Andrea Monti

Regione Lombardia ha deliberato l’intitolazione del Presidio Ospedaliero brianzolo al pontefice desiano.

“Esprimo soddisfazione per l’impegno mantenuto dall’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti: l’Ospedale di Desio sarà intitolato a papa Pio XI".

Con queste parole il vicecapogruppo del Carroccio Andrea Monti ha commentato la DGR di Regione Lombardia che delibera l'intitolazione del presidio ospedaliero brianzolo al pontefice desiano.

"Un’iniziativa, questa, nata da una mozione che avevo depositato in Regione e che era stata firmata da me e da Federico Romani, su suggerimento del COB e del compianto dottor Antonio Colombo. Sono contento che, come gli avevamo promesso, siamo riusciti a portare a termine il progetto di dedicare l’ospedale desiano a papa Ratti. Da oggi, grazie alla DGR approvata dalla Giunta Regionale lombarda, si può dunque ufficialmente dire che la Brianza ha l’ospedale papa Pio XI. Questo è un primo mattone su cui costruire la rinascita di un presidio importantissimo per il territorio della Brianza Ovest”.