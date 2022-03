Giallo Blu

Come dimenticare quel giorno di due anni fa quando, in pieno lockdown dovuto al Covid (7aprile 2020), con i corridoio dell'ospedale di Vimercate in fibrillazione per l'emergenza sanitaria, l'ospedale si illuminava con i colori della bandiera italiana. Un segno di vicinanza alla popolazione duramente colpita dal virus, un segno di amore nei confronti di un Paese da proteggere, come solo medici e personale sanitario in quel momento potevano fare.

L'ospedale di Vimercate si illumina con i colori dell'Ucraina

Impossibile dimenticare. Ma ieri sera i colori della bandiera italiana dell'ospedale di Vimercate hanno lasciato il posto a ai colori della bandiera di un Paese che in questo momento si trova a fare i conti con un'altra emergenza. L'Ucraina.

Un segno tangibile di vicinanza al popolo ucraino e alle migliaia di profughi che hanno abbandonato le loro case e stanno cercando di trovare rifugio in Paesi sicuri. Anche in Italia e in Lombardia. ieri il presidente della Regione Attilio Fontana ha fatto inoltre sapere che sono arrivati presso l'Ospedale San Matteo di Pavia i primi bambini ucraini, malati oncologici, che proseguiranno qui le cure e i trattamenti sanitari.