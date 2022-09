Lotta al tumore al seno, il Municipio di Concorezzo si colora di rosa

Lotta al tumore al seno, il Comune di Concorezzo si colora di rosa. Bella iniziativa dell'Amministrazione comunale, che ha risposto presente alla campagna di sensibilizzazione dell'Airc.

Sabato l'accensione

Anche per il 2022 il Comune di Concorezzo ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di Airc sul tumore al seno. La notte di sabato 1 ottobre la facciata del Comune sarà, infatti, illuminata di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione in ambito oncologico. La facciata del Comune illuminata di rosa l'1 ottobre non sarà comunque l’unica iniziativa nell’ambito del mese della ricerca per il tumore al seno. Per tutto ottobre, infatti, nella farmacia comunale di via De Giorgi si potrà acquistare infatti la spilla con il logo del nastro rosa. Con il contributo di due euro sarà così possibile sostenere la ricerca.

"Un abbraccio silenzioso a chi è in difficoltà"

L'accensione del Municipio è stata una scelta fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, che ha deciso di ripetere quanto già fatto lo scorso anno. Un gesto semplice, ma di grande impatto.