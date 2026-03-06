Continua l’attività del Nucleo tutela ambientale del Corpo di Polizia Locale di Cesano Maderno: elevate sanzioni per un totale di circa 3.200 euro.

Lotta all’abbandono di rifiuti: sanzioni per 3.200 euro

Il posizionamento di fototrappole e gli appostamenti degli agenti del Comando di via Fermi hanno permesso di individuare numerosi trasgressori che, anche ripetutamente, si sono resi responsabili di abbandoni illeciti di rifiuti domestici. Lo annuncia il Comune, che spiega che si tratta di residenti che sono stati sanzionati ai sensi dei regolamenti con sanzioni a partire da 100 euro per ogni episodio di abbandono, per un totale di circa 3.200 euro.

Trasgressori pizzicati in via Manzoni e via Como

In particolare, quattro trasgressori sono stati individuati e sanzionati per abbandono rifiuti nel parcheggio di via Manzoni, dove da alcuni mesi sono state installate le telecamere. Particolare attenzione è stata riservata all’area di via Como, più volte al centro di interpellanze in Consiglio comunale da parte del capogruppo di Forza Italia, Michele Santoro. Grazie all’utilizzo delle fototrappole e a frequenti appostamenti delle pattuglie, la Polizia Locale ha elevato in quell’area 14 verbali di violazione ai sensi dei Regolamenti di Polizia urbana e di Igiene urbana.

Altri sei verbali sono stati elevati nel quartiere Villaggio Snia, e quattro in punti sensibili e già segnalati ed attenzionati in passato. Altri 14 verbali, infine, sono stati elevati per violazioni al Regolamento sul conferimento dei rifiuti domestici.

Deposita in strada i materiali di scarto dell’auto

Inoltre, in via Alpe di Siusi, è stato individuato, dopo lungo monitoraggio, un cittadino che effettuava interventi sulla propria auto depositando in strada i materiali di scarto. L’uomo è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di igiene urbana (per 166,67 euro) e ai sensi del Regolamento di Polizia urbana (50 euro). Gli è stata imposta la pulizia dell’area.