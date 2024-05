Lotta alle zanzare, a Vimercate in programma 12 interventi larvicidi fino ad ottobre

Andiamo verso la bella stagione e torna il problema della diffusione delle zanzare. A Vimercate è stata firmata in questi giorni l'ordinanza, da parte del sindaco Francesco Cereda, relativa al "provvedimento per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalle zanzare"

Lotta alle zanzare a Vimercate

L’ordinanza è stata redatta dall’area del governo tecnico e infrastrutture e contiene indicazioni e prescrizioni sulle modalità per effettuare un’efficace disinfestazione.

La zanzara si riproduce anche in piccole raccolte di acqua, è quindi indispensabile la collaborazione dei cittadini per la disinfestazione nelle aree private. In tal senso l’ordinanza contiene degli obblighi per tutti i vimercatesi per prevenire il proliferare di zanzare: in ogni area privata, giardino, terrazzo, orto di evitare l’abbandono di materiali che possano raccogliere l’acqua piovana; eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffiatoi, dai bidoni, dai copertoni.

Ed ancora coprire eventuali contenitori di acqua, anche finalizzati alla raccolta di acqua piovana e di svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine.

In programma 12 interventi larvicidi fino ad ottobre

Il Comune di Vimercate ha già effettuato in tutta la città e le sue frazioni i primi interventi dei 12 previsti fino ad ottobre attraverso l'utilizzo di prodotti larvicidi nei tombini. I prodotti larvicidi utilizzati non sono tossici ma efficaci contro le larve di zanzara, anche quelle "tigre". È infatti attraverso l'uso di questi prodotti che per combattere le zanzare si impedisce la riproduzione.

Sul sito comunale è possibile scaricare l’ordinanza e l’indicazione sui prodotti larvicidi utilizzati.