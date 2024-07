Anche questa settimana si segnala, in Brianza, una vincita al Lotto.

Lotto in Lombardia, una vincita anche in Brianza

Questa volta la fortuna ha baciato Concorezzo dove un fortunato giocatore si è portato a casa 18mila euro nel concorso di martedì 16 luglio. Il premio più alto di giornata invece è andato in provincia di Bergamo, a Seriate, dove grazie ad un ambo base, due ambi e un terno sono stati vinti 52.583 euro.

Una vincita simile si era registrata la scorsa settimana a Lissone al SuperEnalotto: un fortunato giocatore ha vinto 56.069,57 euro. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria 25, situato in Via Monza, 60.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 714 milioni di euro da inizio anno.