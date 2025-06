Grande festa per don Luca Manes

Grande festa a Seregno per don Luca Manes. Sabato mattina diversi parrocchiani seregnesi sono accorsi in Duomo a Milano per l’ordinazione sacerdotale del presbitero. Insieme a lui altri dieci diaconi ambrosiani sono stati consacrati sacerdoti dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

La prima Messa di don Luca Manes

Domenica mattina, 8 giugno, il novello sacerdote ha celebrato la sua prima Messa in Basilica San Giuseppe, insieme a lui sull’altare diversi confratelli incontrati nel suo percorso. Classe 1992, la vocazione di Manes è nata tra i banchi di scuola dove ha incontrato il movimento di Comunione e Liberazione. Nel 2018 l’ingresso in seminario: le sue esperienze pastorali in parrocchia a Seregno, a Milano Gallaratese, Solaro, Cernusco sul Naviglio e, infine, a Lecco nelle parrocchie di Acquate, Olate e Bonacina. Per un anno ha seguito anche i malati all'ospedale Niguarda.

I ringraziamenti del novello prete

Nel giorno dei festeggiamenti, stretto nell'abbraccio della famiglia, dei sacerdoti e degli amici, don Luca Manes ha voluto ringraziare i genitori "per la vita cristiana che mi avete mostrato. Grazie a tutti i sacerdoti che ho avuto la grazia di incontrare, in particolare i sacerdoti di Seregno, la comunità che mi ha generato alla Fede. Grazie monsignor Bruno Molinari per avermi accompagnato con stima, affetto e discrezione. Grazie a tutti gli amici incontrati in questi anni e che Dio ha messo nel mio cammino". Il servizio integrale sul Giornale di Seregno, in edicola da domani e in versione digitale.